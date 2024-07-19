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Удивительные обитатели сада и огорода: 3 незаменимых насекомых-помощников

Знакомим с таинственными насекомыми на участке

2:35
Садоводство » Советы

Многие садоводы и огородники воспринимают насекомых на своём участке только как вредителей, с которыми нужно бороться. Однако на самом деле среди них есть и настоящие помощники, которые способны существенно облегчить уход за растениями и даже повысить урожайность. Предлагаем познакомиться с 3 полезными насекомыми, о которых нужно знать каждому дачнику.

1. Божьи коровки

Эти яркие жучки являются одними из самых известных садовых энтомофагов — насекомых, питающихся другими вредными насекомыми. Личинки и взрослые особи божьих коровок охотно поедают тлю, паутинных клещей, червецов и других опасных для растений вредителей. Одна божья коровка способна уничтожить за сезон до 5000 тлей!

Привлечь этих полезных насекомых в сад можно, высаживая рядом с культурами нектароносные растения, такие как бархатцы, подсолнухи, ромашки. Они будут служить источником питания для божьих коровок.

2. Наездники-ихневмониды

Это мелкие паразитические перепончатокрылые насекомые, личинки которых развиваются внутри тел гусениц и личинок вредителей. Благодаря этому ихневмониды успешно контролируют численность бабочек, долгоносиков, листоверток и других опасных для растений вредителей.

Чтобы привлечь наездников в сад, надо создать для них благоприятные условия: высадить медоносные культуры, оставлять нетронутыми разреженные участки с растительной ветошью, где они смогут строить гнезда.

3. Златоглазки

Эти хищные насекомые питаются тлями, паутинными клещами, яйцами бабочек и другими мелкими вредителями. Одна личинка златоглазки за свою жизнь способна уничтожить до 200 тлей! Взрослые особи также активно участвуют в биологической борьбе, поедая разнообразных вредителей.

Привлечь златоглазок в сад можно, высаживая рядом с культурами растения, богатые нектаром, — зонтичные, бобовые, астровые. Также важно обеспечить для них укрытия в виде валежника, сухих ветвей и растительных остатков.

Используя эту "живую силу" на своём участке, садоводы могут существенно сократить применение химических средств защиты растений и получить хороший урожай натуральным путем. Главное — создать для полезных насекомых благоприятные условия!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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