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Чистотел заполонил сад? Как превратить это в своё преимущество

Тревожное изобилие чистотела в саду: что оно означает

2:19
Садоводство » Цветы

Появление и активное разрастание чистотела на садовом участке многие огородники воспринимают как проблему. Однако на самом деле обилие этого растения может указывать на определенные особенности почвы, которые можно и нужно использовать себе во благо. Разберёмся, почему так происходит и как правильно реагировать на пышный рост чистотела.

Тревожное изобилие чистотела в саду: что оно означает
Фото: commons.wikimedia.org by AnRo0002, PDM

Чистотел — индикатор нарушенной экосистемы

Пышный разрастание чистотела на участке — это сигнал о том, что в почве наблюдаются существенные нарушения её экологического баланса. Обычно это связано с тяжелым механическим составом грунта, избыточным увлажнением, высоким содержанием в почве различных солей, особенно азотистых.

Такие условия как раз идеально подходят для бурного роста чистотела, который прекрасно себя чувствует на бедных, уплотненных, переувлажненных или засоленных почвах. Поэтому, увидев его массовое появление на участке, садоводу стоит внимательно присмотреться к состоянию грунта.

Как использовать обилие чистотела себе на пользу

Хотя чистотел и называют сорняком, его присутствие на участке вовсе не обязательно плохо. Напротив, его можно с успехом применять, чтобы улучшить состояние почвы и не допустить развития более серьезных проблем.

Во-первых, чистотел способен накапливать и выводить из почвы различные токсины и тяжелые металлы, выполняя роль фиторемедиатора. Его можно собирать и компостировать, чтобы в дальнейшем вносить в качестве удобрения.

Во-вторых, густые заросли чистотела можно использовать в качестве сидерата. Его зеленая масса, перекопанная в почву, поможет улучшить ее структуру и питательные свойства.

В-третьих, чистотел — отличное лекарственное растение, которое используется в народной медицине для лечения множества недугов. Его можно собирать для последующего применения или продажи.

Таким образом, пышный рост чистотела на участке говорит о необходимости серьезного подхода к состоянию почвы. Но вместо того, чтобы постоянно его удалять, лучше использовать эту культуру себе на пользу.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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