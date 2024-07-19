Как вырастить укроп: секреты выращивания ароматной зелени

Укроп довольно легко вырастить на грядке. Растение любит плодородную почву и солнечный свет.
Укроп имеет короткий вегетационный период — всего 20 дней. Это позволяет получать богатый урожай с ранней весны до поздней осени.
Укроп следует сеять как можно раньше, примерно 3 раза с интервалом в 20 дней. Проводить весенний посев можно с конца апреля до конца мая. Осенью — до конца октября.
Посейте семена укропа в открытый грунт на глубину 2 см. Соблюдайте расстояние между посевами около 20 см. После посева семян укропа на грядку важно обильно полить почву.
Для нормального роста и развития растений, прежде всего, нужна плодородная почва и много солнечного света.
Перед посадкой семян опытные садоводы рекомендуют хорошо прополоть почву. Это необходимо для избавления от сорняков. Для улучшения плодородия добавьте на грядки перегной или компост.
В последнее время увеличилось количество запретов и ограничений, направленных на обеспечение безопасности, а не на ущемление прав автовладельцев.