Как вырастить укроп: секреты выращивания ароматной зелени

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Советы, как легко вырастить укроп

1:10
Садоводство » Советы

Укроп довольно легко вырастить на грядке. Растение любит плодородную почву и солнечный свет.

Советы, как легко вырастить укроп
Фото: commons.wikimedia.org by Wouter Hagens, CC BY-SA 3.0

Как правильно вырастить укроп на грядке

Укроп имеет короткий вегетационный период — всего 20 дней. Это позволяет получать богатый урожай с ранней весны до поздней осени.

Укроп следует сеять как можно раньше, примерно 3 раза с интервалом в 20 дней. Проводить весенний посев можно с конца апреля до конца мая. Осенью — до конца октября.

Посейте семена укропа в открытый грунт на глубину 2 см. Соблюдайте расстояние между посевами около 20 см. После посева семян укропа на грядку важно обильно полить почву.

Что нужно укропу для роста и развития

Для нормального роста и развития растений, прежде всего, нужна плодородная почва и много солнечного света.

Перед посадкой семян опытные садоводы рекомендуют хорошо прополоть почву. Это необходимо для избавления от сорняков. Для улучшения плодородия добавьте на грядки перегной или компост.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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