Как вырастить укроп: секреты выращивания ароматной зелени

Советы, как легко вырастить укроп

1:10 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Укроп довольно легко вырастить на грядке. Растение любит плодородную почву и солнечный свет.

Фото: commons.wikimedia.org by Wouter Hagens, CC BY-SA 3.0

Как правильно вырастить укроп на грядке

Укроп имеет короткий вегетационный период — всего 20 дней. Это позволяет получать богатый урожай с ранней весны до поздней осени.

Укроп следует сеять как можно раньше, примерно 3 раза с интервалом в 20 дней. Проводить весенний посев можно с конца апреля до конца мая. Осенью — до конца октября.

Посейте семена укропа в открытый грунт на глубину 2 см. Соблюдайте расстояние между посевами около 20 см. После посева семян укропа на грядку важно обильно полить почву.

Что нужно укропу для роста и развития

Для нормального роста и развития растений, прежде всего, нужна плодородная почва и много солнечного света.

Перед посадкой семян опытные садоводы рекомендуют хорошо прополоть почву. Это необходимо для избавления от сорняков. Для улучшения плодородия добавьте на грядки перегной или компост.