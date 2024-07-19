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Правила полива картофеля: как ухаживать за культурой во время цветения и после

Как правильно поливать картофель

2:30
Садоводство » Овощи

Правильный уход за картофелем, в том числе своевременный и достаточный полив, — ключевые факторы получения хорошего урожая этой ценной культуры. Однако многие садоводы не знают, нужно ли поливать картофель во время цветения и каким образом следует осуществлять полив после этого периода. Разберёмся в данном вопросе подробнее.

Как правильно поливать картофель
Фото: commons.wikimedia.org by Картошка, CC BY-SA 3.0

Почему важен полив во время цветения

Период цветения картофеля является критическим в его развитии. Именно в это время формируются и наливаются клубни, от которых в итоге зависит весь урожай. Поэтому недостаток влаги в данный момент может сильно повлиять на размер и количество картофелин.

Рекомендуемая норма полива картофеля во время цветения составляет 20-25 литров воды на 1 кв. м. Полив следует осуществлять регулярно, не допуская пересыхания почвы. Особенно важным он становится в засушливые периоды.

Нужно ли поливать после цветения

После окончания цветения картофеля потребность растений во влаге остается высокой, но меняется характер её распределения. Теперь основная масса питательных веществ и влаги направляется не на формирование цветков, а на рост и налив клубней.

Поэтому даже если культура начала увядать сверху, это вовсе не означает, что её можно не поливать. Напротив, в этот период необходимо поддерживать стабильную влажность почвы, чтобы клубни продолжали развиваться. Норма полива в этот период может достигать 30-40 литров на 1 кв. м.

Также важно учитывать, что после цветения наступает период так называемого "второго дыхания", когда картофель снова начинает расти и набирать массу. Поэтому полив в этот момент особенно необходим.

Как правильно поливать картофель

Независимо от фазы развития культуры, важно соблюдать определенные правила полива:

  • поливать картофель лучше в утренние или вечерние часы, когда меньше испарение влаги;
  • для полива использовать отстоявшуюся или дождевую воду комнатной температуры;
  • увлажнять междурядья, а не листья растений, чтобы избежать заболеваний;
  • после каждого полива рыхлить почву, не допуская образования корки.

Соблюдение этих простых правил обеспечит картофелю оптимальный водный режим на всех этапах его развития и гарантирует хороший урожай.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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