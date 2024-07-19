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Как правильно удобрять розы: ответы на самые частые вопросы

Эксперты рассказали, как удобрять розы

1:51
Садоводство

Розам необходимы удобрения, включающие азот, фосфор и калий, а также различные микроэлементы.

Эксперты рассказали, как удобрять розы
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Хорошим выбором являются универсальные минеральные удобрения для цветущих растений, которые можно найти в садовых центрах. Можно также использовать органические удобрения, такие как компост, перегной или навоз.

Когда удобрять розы Розы следует удобрять дважды в год:

Весной, когда начинается активный рост растений. осенью, после завершения цветения. Помните, не стоит удобрять розы перед зимой, так как это может повредить растения в холодное время года.
Как удобрять розы Удобрение нужно вносить в почву под корень растения, равномерно распределяя его по всему кругу ствола.

Для этого лучше использовать специальные инструменты со штырями, которые позволяют равномерно распределить удобрение на глубину почвы.

Сколько удобрения использовать для роз

Количество удобрения зависит от его типа и возраста растений. Рекомендуемое количество универсального минерального удобрения составляет примерно 100 граммов на квадратный метр почвы.

Органические удобрения можно использовать в больших количествах, так как они менее концентрированы и безопаснее для растений.

Нужно ли обрабатывать листья роз

В некоторых случаях можно применять удобрения через листья, но делать это нужно осторожно, так как некоторые удобрения могут вызвать ожоги на листьях. Чтобы избежать этого, строго следуйте инструкции на упаковке и используйте специальные приборы для обработки листьев.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете правильно удобрять розы и наслаждаться их красотой и ароматом на своем садовом участке.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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