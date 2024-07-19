Как бороться с тлей: названо невероятно простое средство

Каждый дачник знает, что борьба с вредителями — это постоянная задача в уходе за урожаем. Без этого можно остаться вовсе без плодов своих трудов.
Некоторых вредителей легко устранить. Рассмотрим доступные способы борьбы.
Борьба с проволочником
Этот опасный вредитель хорошо защищен слоем почвы, что усложняет борьбу с ним. Для его устранения рекомендуется при посадке добавлять в каждую лунку половину чайной ложки специального средства.
Средство против тли
Сода эффективно помогает в борьбе с тлей. Для этого необходимо развести четыре столовые ложки соды в десяти литрах воды и опрыскивать растения каждые четыре дня. Тля не выдержит такого воздействия.
Борьба с муравьями
Муравьи — одни из самых легко устраняемых вредителей. Достаточно щедро посыпать их содой или обработать муравейники. Вскоре насекомые исчезнут без следа.
В последнее время увеличилось количество запретов и ограничений, направленных на обеспечение безопасности, а не на ущемление прав автовладельцев.