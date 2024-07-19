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Как бороться с тлей: названо невероятно простое средство

Стало известно, как бороться с тлей

1:00
Садоводство

Каждый дачник знает, что борьба с вредителями — это постоянная задача в уходе за урожаем. Без этого можно остаться вовсе без плодов своих трудов.

Стало известно, как бороться с тлей
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Некоторых вредителей легко устранить. Рассмотрим доступные способы борьбы.

Борьба с проволочником

Этот опасный вредитель хорошо защищен слоем почвы, что усложняет борьбу с ним. Для его устранения рекомендуется при посадке добавлять в каждую лунку половину чайной ложки специального средства.

Средство против тли

Сода эффективно помогает в борьбе с тлей. Для этого необходимо развести четыре столовые ложки соды в десяти литрах воды и опрыскивать растения каждые четыре дня. Тля не выдержит такого воздействия.

Борьба с муравьями

Муравьи — одни из самых легко устраняемых вредителей. Достаточно щедро посыпать их содой или обработать муравейники. Вскоре насекомые исчезнут без следа.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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