Что делать с клубникой в июле и августе, чтобы на следующий сезон получить обильный, сладкий урожай

Чтобы насладиться обильным и сладким урожаем клубники, важно обеспечить растениям правильную подкормку на протяжении всего сезона.
После сбора урожая и удаления листьев рекомендуется подкормить клубнику комплексным минеральным или органическим удобрением. Для этого можно использовать 2 столовые ложки нитроаммофоски и 1 стакан золы, разведённые в 10 литрах воды.
Особенно важно провести подкормку клубники в августе с помощью раствора мочевины (30 г на 10 литров воды). Это способствует формированию и увеличению количества цветочных почек, что, в свою очередь, повышает урожайность следующего года.
Правильное и своевременное внесение удобрений значительно увеличивает урожайность клубники, делая ягоды более сладкими и крупными.
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