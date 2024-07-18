Что делать с клубникой в июле и августе, чтобы на следующий сезон получить обильный, сладкий урожай

Для обильного урожая клубники в следующем году нужно подкормить её после скашивания

Чтобы насладиться обильным и сладким урожаем клубники, важно обеспечить растениям правильную подкормку на протяжении всего сезона.

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После сбора урожая и удаления листьев рекомендуется подкормить клубнику комплексным минеральным или органическим удобрением. Для этого можно использовать 2 столовые ложки нитроаммофоски и 1 стакан золы, разведённые в 10 литрах воды.

Особенно важно провести подкормку клубники в августе с помощью раствора мочевины (30 г на 10 литров воды). Это способствует формированию и увеличению количества цветочных почек, что, в свою очередь, повышает урожайность следующего года.

Правильное и своевременное внесение удобрений значительно увеличивает урожайность клубники, делая ягоды более сладкими и крупными.