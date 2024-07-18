Почему свёкла несладкая: 6 способов улучшить вкус корнеплода

Свёкла любит богатую органикой, хорошо взрыхленную землю

1:08 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Свёкла — это корнеплод, который предпочитает плодородную, богатую органикой почву с хорошим доступом воздуха к корням. Поэтому перед посевом свёклы осенью рекомендуется внести на участок перегной.

Фото: flickr.com by U.S. Department of Agriculture Preston Keres/Office of Communications-Photography Services Center, PDM

Если почва глинистая, можно улучшить её структуру, добавив песок и хорошо перекопав землю. На плотной почве свёкла может стать горьковатой на вкус.

Ещё один способ повысить сахаристость свёклы — это использовать поваренную соль. Во время роста свёклу можно полить раствором: 1 чайная ложка соли на ведро воды (на 1 квадратный метр).

Кроме того, для хорошего вкуса корнеплодов полезны подкормки настоем коровяка и древесной золой (3 стакана на квадратный метр). Зола не только питает растения, но и снижает кислотность почвы, что также положительно влияет на свёклу.

Важно помнить, что свёкла требует достаточного количества влаги в начале сезона и во время роста корнеплодов. Если почва слишком сухая, корнеплоды могут стать горькими, как и на плотной почве.