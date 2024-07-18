Почему свёкла несладкая: 6 способов улучшить вкус корнеплода

Свёкла — это корнеплод, который предпочитает плодородную, богатую органикой почву с хорошим доступом воздуха к корням. Поэтому перед посевом свёклы осенью рекомендуется внести на участок перегной.
Если почва глинистая, можно улучшить её структуру, добавив песок и хорошо перекопав землю. На плотной почве свёкла может стать горьковатой на вкус.
Ещё один способ повысить сахаристость свёклы — это использовать поваренную соль. Во время роста свёклу можно полить раствором: 1 чайная ложка соли на ведро воды (на 1 квадратный метр).
Кроме того, для хорошего вкуса корнеплодов полезны подкормки настоем коровяка и древесной золой (3 стакана на квадратный метр). Зола не только питает растения, но и снижает кислотность почвы, что также положительно влияет на свёклу.
Важно помнить, что свёкла требует достаточного количества влаги в начале сезона и во время роста корнеплодов. Если почва слишком сухая, корнеплоды могут стать горькими, как и на плотной почве.
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