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Почему свёкла несладкая: 6 способов улучшить вкус корнеплода

Свёкла любит богатую органикой, хорошо взрыхленную землю

1:08
Садоводство

Свёкла — это корнеплод, который предпочитает плодородную, богатую органикой почву с хорошим доступом воздуха к корням. Поэтому перед посевом свёклы осенью рекомендуется внести на участок перегной.

Свёкла любит богатую органикой, хорошо взрыхленную землю
Фото: flickr.com by U.S. Department of Agriculture Preston Keres/Office of Communications-Photography Services Center, PDM

Если почва глинистая, можно улучшить её структуру, добавив песок и хорошо перекопав землю. На плотной почве свёкла может стать горьковатой на вкус.

Ещё один способ повысить сахаристость свёклы — это использовать поваренную соль. Во время роста свёклу можно полить раствором: 1 чайная ложка соли на ведро воды (на 1 квадратный метр).

Кроме того, для хорошего вкуса корнеплодов полезны подкормки настоем коровяка и древесной золой (3 стакана на квадратный метр). Зола не только питает растения, но и снижает кислотность почвы, что также положительно влияет на свёклу.

Важно помнить, что свёкла требует достаточного количества влаги в начале сезона и во время роста корнеплодов. Если почва слишком сухая, корнеплоды могут стать горькими, как и на плотной почве.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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