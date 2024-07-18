Смородина и крыжовник отблагодарят рекордным урожаем: советы садовода по уходу за отплодоносившими в июле кустарниками

Садовод и блогер Марина Рыкалина своими советами помогает читателям Pravda. Ru ухаживать за садовыми растениями, которые уже дали плоды.
Речь идёт о смородине и крыжовнике. У многих садоводов эти ягодные кустарники уже дали урожай. И теперь самое время обратить на них внимание, поблагодарить своей заботой, говорит эксперт.
"После сбора урожая растениям всегда дают хорошую порцию доступного питания. После плодоношения даём жидкое комплексное — развести и дать. Если нет воды у растения, если оно пересохло, то растение не может усвоить питание. Мы и болото не должны устраивать, и нельзя допустить, чтобы земля пересохла. Обычно умеренный полив, желательно мульчирование, чтобы у растений всегда был запас какой-то влаги", — перечисляет необходимые действия садовод.
Если смородина и крыжовник в июле выглядят больными - непременно лечим.
"Если листочки пожелтели, пожухли, то, скорее всего, это грибное заболевание. Надо и почву смачивать, и само растение хорошими биофунгицидами с усиленной формулой, где высокий титр штаммов, где есть и Бациллюс субтилис, и Триходерма совместно. И поливать почву, и прямо поливать, душ устраивать из лейки прямо по листочкам", — порекомендовала Марина Рыкалина.
Если листья кустарников не жёлтые, но, скручены и с чернотой, боремся с вредителем, напоминает специалист.
"Такие листочки, конечно, проще всего оборвать, сложить в пакетик, чтобы вредители там пропали. Потом нужно их выкинуть в компост", — советует собеседница Pravda. Ru.
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