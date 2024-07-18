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Смородина и крыжовник отблагодарят рекордным урожаем: советы садовода по уходу за отплодоносившими в июле кустарниками

Садовод Рыкалина: позаботьтесь о смородине и крыжовнике сейчас

Садоводство

Садовод и блогер Марина Рыкалина своими советами помогает читателям Pravda. Ru ухаживать за садовыми растениями, которые уже дали плоды.

Садовод Рыкалина: позаботьтесь о смородине и крыжовнике сейчас
Фото: commons.wikimedia.org by Paolo Neo

Речь идёт о смородине и крыжовнике. У многих садоводов эти ягодные кустарники уже дали урожай. И теперь самое время обратить на них внимание, поблагодарить своей заботой, говорит эксперт.

"После сбора урожая растениям всегда дают хорошую порцию доступного питания. После плодоношения даём жидкое комплексное — развести и дать. Если нет воды у растения, если оно пересохло, то растение не может усвоить питание. Мы и болото не должны устраивать, и нельзя допустить, чтобы земля пересохла. Обычно умеренный полив, желательно мульчирование, чтобы у растений всегда был запас какой-то влаги", — перечисляет необходимые действия садовод.

Если смородина и крыжовник в июле выглядят больными - непременно лечим.

"Если листочки пожелтели, пожухли, то, скорее всего, это грибное заболевание. Надо и почву смачивать, и само растение хорошими биофунгицидами с усиленной формулой, где высокий титр штаммов, где есть и Бациллюс субтилис, и Триходерма совместно. И поливать почву, и прямо поливать, душ устраивать из лейки прямо по листочкам", — порекомендовала Марина Рыкалина.

Если листья кустарников не жёлтые, но, скручены и с чернотой, боремся с вредителем, напоминает специалист.

"Такие листочки, конечно, проще всего оборвать, сложить в пакетик, чтобы вредители там пропали. Потом нужно их выкинуть в компост", — советует собеседница Pravda. Ru.

ВАРЕНЬЕ ИЗ КРЫЖОВНИКА ароматное и густое
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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