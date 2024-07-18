Как правильно поливать вишню летом: ягоды будут сочными и сладкими

Если лето засушливое и жаркое, важно поливать деревья самостоятельно. В остальных случаях будет достаточно дождя.
Если периодически (каждую неделю) идут дожди, дополнительно поливать дерево не нужно. Если неделю не было осадков, поливать вишню следует с помощью садового шланга. Полив должен быть обильным, чтобы вода могла проникнуть к корням.
Поливайте садовые деревья не чаще одного раза в неделю. Избыток влаги может привести к дефициту питательных веществ, загниванию корней и болезням растений.
Для удобства полива сделайте небольшое углубление в почве, чтобы вода не растекалась. Важно поливать дерево по мере необходимости. Если давно не было дождей и листья выглядят сухими, дополнительно увлажните почву.
Обратите внимание на состояние почвы под деревом, чтобы определить, нужен ли полив. Если почва сухая, увеличьте количество поливов.
Ученые из Института геологии и геофизики Китайской академии наук уточнили время начала тектонических движений литосферных плит Земли.