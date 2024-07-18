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Что посадить в июле? Эксперт назвал культуры, которые успеют созреть к осени

Топ-5 культур для июльских посадок от председателя Союза садоводов

2:15
Садоводство » Советы

Несмотря на то, что пик посадочного сезона уже позади, в июле садоводы и огородники всё ещё могут заняться выращиванием ряда культур, которые успеют дать урожай к осени. Об актуальных вариантах для июльских посадок рассказал Андрей Туманов, председатель Московского регионального Союза садоводов, пишет radio1.ru.

Топ-5 культур для июльских посадок от председателя Союза садоводов
Фото: commons.wikimedia.org by Nemracc, CC BY-SA 4.0

Хотя июль нельзя назвать "золотым временем" для посева, эксперт уверяет, что посадить можно многое. В частности, А. Туманов рекомендует продолжать высаживать плодовые растения и кустарники с закрытой корневой системой.

Что касается овощных культур, специалист советует сажать скороспелые сорта гороха, который к осени успеет дозреть. Также отличным выбором будут различные виды салатов и зелени.

"Хотите гостей удивить — посадите Лолла Росса, этот сорт салата красновато-розовый, красивый. Ему максимум 60 дней нужно. Тот же укроп подсевайте, шпинатики и прочее", — поделился Андрей Туманов.

Кроме того, эксперт рекомендует обратить внимание на дайкон — японскую редьку, которая при летнем посеве успевает вырасти к осени. Также он упомянул русские красные и черные редьки, которые отлично подходят для различных блюд.

"Когда вы летом сеете его [дайкон — прим. авт.], он успевает вырасти к осени. У него много разных сортов, смотрите скороспелость, сколько дней от посева до сбора урожая Также есть русские редьки, черные редьки — очень остренькие, хороши в разных блюдах. Кто в детстве мед с редькой ел, тот знает, что она лечит горло и простуду", — говорит эксперт.

Одна из главных рекомендаций Андрея Туманова — не ограничиваться одним урожаем. После первого сбора всегда можно посадить что-то новое, например, лук, чеснок или горох. Это позволит продлить сезон и получить дополнительный урожай.

Таким образом, даже если основной посадочный период уже завершен, в июле садоводы могут успеть вырастить ряд культур, которые обеспечат их осенними овощами и зеленью.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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