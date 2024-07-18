Борьба с коварным паразитом: в Пермском крае применяют вакцинацию деревьев против стволового вредителя

Новаторские способы защиты лесов от коварного вредителя

2:33 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

В Пермском крае активно ведётся борьба с распространением уссурийского полиграфа — опасного стволового вредителя, который поражает и уничтожает пихтовые леса. Для противодействия этому паразиту применяют нетрадиционные методы, включая вакцинацию деревьев и использование беспилотников, сообщает newsinfo. ru.

Фото: flickr.com by Gilles San Martin, CC BY-SA 2.0

По оперативным данным, общая площадь карантинных фитосанитарных зон в Прикамье, вызванных деятельностью жука-короеда, достигает 140 тыс. га. Как объясняет Владимир Липаткин, завкафедрой лесоводства и экологии защиты леса Мытищинского филиала МГТУ им. Баумана, проблема во многом связана с интенсивным перемещением древесины по стране.

"Мы древесину перевозим по стране. Вместе с древесиной и, соответственно, вредные компоненты перемещаются в тот регион, где раньше этого не наблюдалось. Речь идёт и о вредителях, речь идет и болезнях", — говорит эксперт.

Для борьбы с уссурийским полиграфом в Пермском крае этим летом задействовали беспилотные летательные аппараты. С их помощью ведется мониторинг распространения вредителя. Известно, что этот жук-короед сначала поражает ослабленные пихтовые насаждения, а затем переходит на здоровые деревья, заражая их грибом Grosmanniа aoshimaе.

Однако действующие нормативы серьёзно ограничивают применение химических средств борьбы с вредителем, отмечает Владимир Липаткин.

"Есть огромное количество ограничений. Около водоёма работать пестицидами нельзя. Около населённых пунктов — нельзя. Есть ещё ряд территорий, где этого делать по закону нельзя. А вредитель жить будет", — констатирует ученый.

В этих условиях базовыми методами борьбы остаются вырубка и сжигание пострадавших от вредителя пихт. Но это нелегкая задача, так как пихта часто растет в труднодоступных местах, отмечает Дмитрий Андреев, начальник управления по экологии Перми. Поэтому важно укреплять иммунитет деревьев, чтобы предотвратить распространение жука-короеда.

В этих целях, помимо использования беспилотников, в Пермском крае применяют инновационный метод — вакцинацию деревьев. Такой подход призван помочь в непростой борьбе с коварным вредителем, наносящим серьёзный ущерб лесным массивам региона.