3 растения, которые никогда не стоит обрезать: полезные советы садоводам

Названы растения, не требующие обрезки летом

0:56 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Большинство растений требуют обрезки для лучшего роста и цветения. Однако некоторые растения не следует обрезать.

Фото: commons.wikimedia.org by Gzen92, CC BY-SA 4.0

Камелия

Обрезать отцветшие цветки камелии не стоит, так как растение сбросит их самостоятельно. Для длительного цветения удобряйте камелию.

Мискантус китайский

Это декоративное растение не следует обрезать. Дело в том, что если не обрывать увядшие цветы, растение будет радовать вас в течение всего года. Поэтому это поможет продлить сезон цветения.

Тем не менее вы можете обрезать растение ранней весной, чтобы стимулировать дальнейший рост в новом сезоне.

Гортензия

Можно оставлять засохшие коричневые цветки гортензии. Обрезка растения не даст новых цветков. Садоводы рекомендуют обрезать гортензии только поздней осенью или ранней весной.