Большинство растений требуют обрезки для лучшего роста и цветения. Однако некоторые растения не следует обрезать.
Обрезать отцветшие цветки камелии не стоит, так как растение сбросит их самостоятельно. Для длительного цветения удобряйте камелию.
Это декоративное растение не следует обрезать. Дело в том, что если не обрывать увядшие цветы, растение будет радовать вас в течение всего года. Поэтому это поможет продлить сезон цветения.
Тем не менее вы можете обрезать растение ранней весной, чтобы стимулировать дальнейший рост в новом сезоне.
Можно оставлять засохшие коричневые цветки гортензии. Обрезка растения не даст новых цветков. Садоводы рекомендуют обрезать гортензии только поздней осенью или ранней весной.
Ученые из Института геологии и геофизики Китайской академии наук уточнили время начала тектонических движений литосферных плит Земли.