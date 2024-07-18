Чем нужно обработать баклажаны в начале июля: без этой процедуры урожай будет плохим

Стало известно, чем обрабатывать баклажаны в начале июля

0:48 Your browser does not support the audio element. Садоводство

В начале второго летнего месяца необходимо правильно обработать выращиваемые баклажаны. Не все садоводы осознают, как важна эта процедура, и потом удивляются, сталкиваясь с серьёзными болезнями у своих огородных культур.

Фото: commons.wikimedia.org by Thamizhpparithi Maari, CC BY-SA 4.0

В начале июля баклажаны следует защитить от фитофтороза и других грибковых заболеваний. Для этого можно использовать бордоскую жидкость в качестве профилактических средств. Эффективная обработка гарантирует защиту растений от опасных заболеваний, что сказывается на качестве и обильности будущего урожая.

Также стоит отметить, что эти средства рекомендуется использовать и для других членов семейства пасленовые, таких как картофель, помидоры и перцы.