В начале второго летнего месяца необходимо правильно обработать выращиваемые баклажаны. Не все садоводы осознают, как важна эта процедура, и потом удивляются, сталкиваясь с серьёзными болезнями у своих огородных культур.
В начале июля баклажаны следует защитить от фитофтороза и других грибковых заболеваний. Для этого можно использовать бордоскую жидкость в качестве профилактических средств. Эффективная обработка гарантирует защиту растений от опасных заболеваний, что сказывается на качестве и обильности будущего урожая.
Также стоит отметить, что эти средства рекомендуется использовать и для других членов семейства пасленовые, таких как картофель, помидоры и перцы.
Ученые из Института геологии и геофизики Китайской академии наук уточнили время начала тектонических движений литосферных плит Земли.