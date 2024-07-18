Что делать, чтобы ушли кроты: эффективные методы борьбы

Стало известно, что сделать, чтобы ушли кроты

3:19 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Кроты могут стать серьезной проблемой для садоводов и владельцев приусадебных участков. Эти маленькие землекопы активно роют тоннели, повреждают корневую систему растений и приводят к ухудшению состояния газонов и клумб.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Как можно избавиться от кротов и вернуть своему саду ухоженный вид?

Биологические методы: использование природных врагов

Эффективным естественным методом является привлечение на участок природных врагов кротов. Совы, лисы и ежи являются основными их хищниками. Установка специальных домиков для гнездования на деревьях привлечет сов, а создание комфортных условий для лис и ежей на приусадебном участке также будет полезным.

Механические методы: ловушки и барьеры

Для механической борьбы с кротами часто используют ловушки-капканы, устанавливаемые в их ходах. Важно правильно выбрать место для установки ловушки, чтобы она была максимально эффективной. Барьеры из сетки, закопанные в землю вдоль периметра участка, также могут предотвратить проникновение кротов.

Акустические методы: ультразвуковые отпугиватели

Современные ультразвуковые отпугиватели создают звуки, неприятные для кротов, но не влияющие на людей. Они работают на батарейках или солнечных батареях и устанавливаются непосредственно в землю, создавая дискомфортные условия для обитания кротов в определенной зоне.

Химические методы: репелленты и яды

Химические средства, такие как касторовое масло или специальные гранулы, отпугивают кротов своим запахом и вкусом. Использование ядов может быть более радикальным способом борьбы, но требует осторожности из-за потенциальной опасности для домашних животных.

Народные методы: проверенные временем средства

Использование народных средств, таких как чеснок, лук или отвары из растений с сильным запахом, также может оказаться эффективным. Эти средства отпугивают кротов и заставляют их искать новые места для обитания.

Смена участка: создание невыносимых условий

Регулярное утрамбовывание земли и контроль влажности почвы делают участок менее привлекательным для кротов. Это может вынудить их искать более подходящие места для обитания.

Превентивные меры: как избежать появления кротов

Установка сетчатых барьеров и регулярная проверка участка на наличие новых кротовых ходов помогут предотвратить появление проблемы. Высадка растений, отпугивающих кротов, также может быть полезной мерой.

Естественные запахи: использование ароматов

Использование эфирных масел или других естественных ароматов, неприятных для кротов, может помочь создать условия, непригодные для обитания этих животных.

Поддержание чистоты: устранение пищи

Регулярная аэрация почвы и обработка инсектицидами помогут снизить количество пищи для кротов на участке.

Соблюдение этих методов поможет справиться с проблемой кротов на приусадебном участке, сохраняя его ухоженным и здоровым.