Необычные методы опыления: выполните эти советы и увидите разницу

Не нужно быть агрономом, чтобы знать: урожай можно получить только после того, как цветки растений пройдут процесс опыления. В этом процессе пыльца из тычинок переносится на рыльце пестика, обеспечивая плодоношение.
Процесс опыления может происходить естественным образом с помощью насекомых или ветра, но иногда требуется помощь дачника. Этот процесс может быть непростым, но существуют три способа, которые могут его упростить.
Опыление с помощью кисти
Возьмите чистую и сухую кисть для рисования. Аккуратно проведите кистью по тычинкам цветка, чтобы собрать пыльцу, затем перенесите её на рыльце пестика в центре цветка. Кисточку можно заменить на ватную палочку, но в этом случае работайте ещё осторожнее.
Использование вибрации
На растениях с мелкими цветками, таких как томаты, сложно различить женские и мужские цветки. Опытные огородники используют вибрирующие предметы, такие как зубная щетка, массажный пистолет или телефон, поднося их к цветам. Вибрация высвобождает пыльцу, которая оседает на цветках.
Встряхивание
Если под рукой нет вибрирующего предмета, можно воспользоваться встряхиванием. Просто потрясите один цветок над другим, чтобы пыльца попала в цель.
Рекомендации
Опыление рекомендуется проводить дважды в день: утром и вечером. Независимо от выбранного метода, регулярное опыление поможет обеспечить хороший урожай.
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