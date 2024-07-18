Необычные методы опыления: выполните эти советы и увидите разницу

Как опылять растения своими руками

1:37 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Не нужно быть агрономом, чтобы знать: урожай можно получить только после того, как цветки растений пройдут процесс опыления. В этом процессе пыльца из тычинок переносится на рыльце пестика, обеспечивая плодоношение.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Процесс опыления может происходить естественным образом с помощью насекомых или ветра, но иногда требуется помощь дачника. Этот процесс может быть непростым, но существуют три способа, которые могут его упростить.

Опыление с помощью кисти

Возьмите чистую и сухую кисть для рисования. Аккуратно проведите кистью по тычинкам цветка, чтобы собрать пыльцу, затем перенесите её на рыльце пестика в центре цветка. Кисточку можно заменить на ватную палочку, но в этом случае работайте ещё осторожнее.

Использование вибрации

На растениях с мелкими цветками, таких как томаты, сложно различить женские и мужские цветки. Опытные огородники используют вибрирующие предметы, такие как зубная щетка, массажный пистолет или телефон, поднося их к цветам. Вибрация высвобождает пыльцу, которая оседает на цветках.

Встряхивание

Если под рукой нет вибрирующего предмета, можно воспользоваться встряхиванием. Просто потрясите один цветок над другим, чтобы пыльца попала в цель.

Рекомендации

Опыление рекомендуется проводить дважды в день: утром и вечером. Независимо от выбранного метода, регулярное опыление поможет обеспечить хороший урожай.