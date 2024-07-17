На Урал с древесиной завезли дальневосточного жука-короеда: для борьбы применяют беспилотники и вакцины

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В Пермском крае вакцинируют деревья от стволового вредителя — уссурийского полиграфа

1:43
Садоводство

В Пермском крае вакцинируют деревья от уссурийского полиграфа — опасного стволового вредителя. Общая площадь карантинных фитосанитарных зон из-за этого насекомого достигает 140 тыс. га.

В Пермском крае вакцинируют деревья от стволового вредителя — уссурийского полиграфа
Фото: flickr.com by Жиль Сан Мартин, CC BY-SA 2.0

Владимир Липаткин из МГТУ им. Баумана в эксклюзивном интервью Newsinfo рассказал, что вместе с лесоматериалами вредители и болезни перемещаются в другие регионы, где их не было раньше. И если там нет естественных для них врагов, то они начинают размножаться. Данный жук-короед поражает здоровые пихты, заражая их фитопатогенным грибом Grosmanniа aoshimaе.

В настоящее время из-за большой площади поражения на Урале вынуждены использовать беспилотные летательные аппараты. Но увлекаться пестицидами тоже недопустимо. Действующие стандарты строго определяют методы борьбы с этим вредителем.

"Есть огромное количество ограничений. Около водоема работать пестицидами нельзя. Около населенных пунктов — нельзя. Есть еще ряд территорий, где этого делать по закону нельзя. А вредитель жить будет", — констатирует Владимир Липаткин.

Вырубка и сжигание пострадавших от вредителя пихт тоже проблематичны. Поэтому сейчас в крае началась работа по вакцинированию растений. Деревьям делают инъекции с двумя препаратами: от насекомых и грибов и с питательными веществами. В течение двух недель лекарства проникают в кору и создают барьер для поражения вредителем.

Ранее Pravda.Ru писала, как избавиться от сорняков с помощью водки.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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