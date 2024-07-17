Как избавиться от сорняков с помощью водки: рецепт "гремучей" домашней смеси

Водка и уксус помогут забыть о сорняках на участке

1:06 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Для борьбы с сорняками можно приготовить специальную смесь из доступных ингредиентов и нежелательная растительность навсегда исчезнет с вашего участка.

Фото: commons.wikimedia by Расбак, CC BY-SA 3.0

Для домашнего средства от сорной травы понадобятся:

— 2 столовые ложки 9% уксуса; — 2 столовые ложки лимонной кислоты;

— 50 мл водки;

— 2 столовые ложки моющего средства для посуды;

— 3 стакана воды.

Приготовление:

1. Смешайте уксус, лимонную кислоту и моющее средство.

2. Добавьте водку и хорошо перемешайте.

3. Влейте 3 стакана воды и ещё раз перемешайте.

4. Перелейте раствор в распылитель.

Обработайте участок, на котором растут сорняки, обильно распыляя на них заготовленную смесь. Для достижения наилучшего результата рекомендуется проводить обработку в погожий солнечный день, когда нет дождя.

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