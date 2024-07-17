Как избавиться от сорняков с помощью водки: рецепт "гремучей" домашней смеси

Для борьбы с сорняками можно приготовить специальную смесь из доступных ингредиентов и нежелательная растительность навсегда исчезнет с вашего участка.
Для домашнего средства от сорной травы понадобятся:
— 2 столовые ложки 9% уксуса; — 2 столовые ложки лимонной кислоты;
— 50 мл водки;
— 2 столовые ложки моющего средства для посуды;
— 3 стакана воды.
Приготовление:
1. Смешайте уксус, лимонную кислоту и моющее средство.
2. Добавьте водку и хорошо перемешайте.
3. Влейте 3 стакана воды и ещё раз перемешайте.
4. Перелейте раствор в распылитель.
Обработайте участок, на котором растут сорняки, обильно распыляя на них заготовленную смесь. Для достижения наилучшего результата рекомендуется проводить обработку в погожий солнечный день, когда нет дождя.
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