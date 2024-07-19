Клещ присосался? 5 быстрых способов его удалить подручными средствами

Верные способы избавиться от паразита на даче

1:57 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Встреча с клещом в лесу или на даче - довольно неприятная ситуация. Важно как можно скорее безопасно извлечь паразита, чтобы избежать возможных проблем со здоровьем. Хорошая новость в том, что для этого можно использовать простые подручные средства, которые всегда есть под рукой.

Фото: commons.wikimedia.org by Kaldari, CC0

Вот 5 эффективных способов снять клеща с тела с помощью доступных материалов:

1. Нитка или пинцет

Классический и проверенный метод - аккуратно захватить клеща пинцетом или петлей из нитки как можно ближе к коже и плавно, не дергая, извлечь его наружу. Главное - не сдавливать паразита, чтобы не вызвать его регургитацию и попадание инфекции.

2. Спичка или зажигалка

Осторожно прижгите клеща горячим кончиком спички или зажигалкой. Это заставит его отпустить кожу и позволит изъять его. Но будьте крайне аккуратны, чтобы не обжечь себя.

3. Масло или крем

Нанесите на клеща небольшое количество растительного масла, вазелина или крема. Это "задушит" паразита, заставляя его выползти наружу самостоятельно.

4. Йод или спирт

Смочите ватный тампон йодом или спиртом и аккуратно обработайте им место присасывания клеща. Это заставит его "отпустить" кожу.

5. Клей-карандаш или лак для ногтей

Обильно нанесите на клеща один из этих материалов. Когда он затвердеет, клещ задохнется и должен будет выбраться сам.

Вне зависимости от выбранного способа, после извлечения клеща обязательно обработайте место укуса антисептиком. Внимательно осмотрите его на предмет оставшихся частей.

Если клещ при снятии разрывается, либо вы удалить его не смогли, обратитесь к врачу. Это поможет избежать развития опасных инфекций.