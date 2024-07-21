Загнивание завязей у кабачков — это проблема, которая может значительно снизить урожайность вашего сада. Однако существует несколько простых методов, которые помогут предотвратить это неприятное явление и обеспечить здоровое развитие растений.
Кальций играет ключевую роль в формировании здоровых завязей у кабачков, так же как и у томатов. Недостаток кальция может привести к вершинной гнили плодов и их деформации. Для предотвращения этого следует убедиться, что pH почвы находится в оптимальном диапазоне (6.0-6.8), так как высокая кислотность может препятствовать усвоению кальция корнями растений.
Регулярный и равномерный полив также помогает предотвратить стресс растений и обеспечить доступ к важным элементам питания, включая кальций.
Отжимания — это одно из самых простых и эффективных упражнений для укрепления верхней части тела.