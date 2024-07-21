Как предотвратить загнивание завязей у кабачков: простой и эффективный метод

Кальций — чтобы завязи кабачков не гнили и не желтели

0:54 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Загнивание завязей у кабачков — это проблема, которая может значительно снизить урожайность вашего сада. Однако существует несколько простых методов, которые помогут предотвратить это неприятное явление и обеспечить здоровое развитие растений.

Фото: commons.wikimedia.org by Dinkum, PDM

Кальций играет ключевую роль в формировании здоровых завязей у кабачков, так же как и у томатов. Недостаток кальция может привести к вершинной гнили плодов и их деформации. Для предотвращения этого следует убедиться, что pH почвы находится в оптимальном диапазоне (6.0-6.8), так как высокая кислотность может препятствовать усвоению кальция корнями растений.

Регулярный и равномерный полив также помогает предотвратить стресс растений и обеспечить доступ к важным элементам питания, включая кальций.