Плодоношение будет длиться очень долго: этот раствор обожают огурцы

Лучшая подкормка для огурцов в период плодоношения

0:53 Your browser does not support the audio element. Садоводство

При уходе за огурцами в период плодоношения важно обеспечить растениям необходимые питательные вещества для поддержания здоровья и урожайности.

Фото: commons.wikimedia.org by MIKHEIL, CC BY-SA 4.0

Одним из эффективных способов подкормки огурцов является использование зеленого настоя, который можно приготовить на основе различных растений.

Люпины богаты калием, что благоприятно влияет на развитие огурцов. После того, как кусты огурцов отцвели, можно использовать семенные коробочки и стебли для приготовления настоя. Крапива также содержит много калия и может быть хорошим дополнением.

Щавель содержит щавелевую кислоту, которая является стимулятором роста для огурцов. Добавление рослых листьев щавеля в настой поможет продлить период плодоношения и снизить риск опадения цветов и завязей.