Рецепт для крупных и сладких корнеплодов: лучшая подкормка для моркови в июле

Июль — время, когда морковь активно растёт и формирует свои корнеплоды. Чтобы обеспечить вашему урожаю здоровый рост и отличный вкус, важно правильно подкормить растения.
Сегодня мы рассмотрим эффективный рецепт подкормки, который поможет вам достичь отличных результатов.
Ингредиенты.
Сульфат калия или монофосфат калия — 1,5 столовые ложки на 10 литров воды. Эти минеральные удобрения обеспечат моркови необходимые микроэлементы для здорового роста и развития корнеплодов.
Зола — 1 литр на 10 литров воды. Зола является натуральным источником калия и других важных минералов, которые способствуют улучшению качества почвы и роста растений.
Луковая шелуха — для добавления репеллентных свойств. Её можно добавить в состав для защиты растений от вредителей.
Борная кислота — 10 грамм на 10 литров воды. Бор является важным микроэлементом, способствующим образованию корнеплодов и улучшению их качества.
Янтарная кислота — 10 таблеток. Этот натуральный стимулятор роста поможет укрепить иммунитет моркови и повысить её устойчивость к стрессам.
Рецепт
В большой емкости разведите сульфат калия или монофосфат калия в 10 литрах воды. Дайте раствору хорошо смешаться.
В отдельной ёмкости смешайте золу и луковую шелуху с водой, настаивайте смесь в течение суток. После этого процедите настой.
Растворите борную кислоту в небольшом количестве теплой воды и добавьте в основной состав подкормки. Можно также добавить янтарную кислоту для усиления эффекта.
Объедините основу с минеральными удобрениями (сульфат калия или монофосфат калия) с зольно-луковой настойкой и борной водичкой.
Налейте подготовленный состав прямо на листья моркови и в междурядья. Это поможет растениями быстрее и эффективнее усвоить питательные вещества.
Середина лета — время активного роста томатов. В этот период крайне важно обеспечить растения необходимыми питательными веществами.