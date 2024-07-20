Рецепт для крупных и сладких корнеплодов: лучшая подкормка для моркови в июле

Эта подкормка обязательно нужна моркови в июле

2:12 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Июль — время, когда морковь активно растёт и формирует свои корнеплоды. Чтобы обеспечить вашему урожаю здоровый рост и отличный вкус, важно правильно подкормить растения.

Фото: commons.wikimedia.org by Наваниет Кришнан С, CC BY-SA 3.0

Сегодня мы рассмотрим эффективный рецепт подкормки, который поможет вам достичь отличных результатов.

Ингредиенты.

Сульфат калия или монофосфат калия — 1,5 столовые ложки на 10 литров воды. Эти минеральные удобрения обеспечат моркови необходимые микроэлементы для здорового роста и развития корнеплодов.

Зола — 1 литр на 10 литров воды. Зола является натуральным источником калия и других важных минералов, которые способствуют улучшению качества почвы и роста растений.

Луковая шелуха — для добавления репеллентных свойств. Её можно добавить в состав для защиты растений от вредителей.

Борная кислота — 10 грамм на 10 литров воды. Бор является важным микроэлементом, способствующим образованию корнеплодов и улучшению их качества.

Янтарная кислота — 10 таблеток. Этот натуральный стимулятор роста поможет укрепить иммунитет моркови и повысить её устойчивость к стрессам.

Рецепт

В большой емкости разведите сульфат калия или монофосфат калия в 10 литрах воды. Дайте раствору хорошо смешаться.

В отдельной ёмкости смешайте золу и луковую шелуху с водой, настаивайте смесь в течение суток. После этого процедите настой.

Растворите борную кислоту в небольшом количестве теплой воды и добавьте в основной состав подкормки. Можно также добавить янтарную кислоту для усиления эффекта.

Объедините основу с минеральными удобрениями (сульфат калия или монофосфат калия) с зольно-луковой настойкой и борной водичкой.

Налейте подготовленный состав прямо на листья моркови и в междурядья. Это поможет растениями быстрее и эффективнее усвоить питательные вещества.