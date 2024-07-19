В следующем году урожай будет больше и вкуснее! Как ухаживать за клубникой после сбора урожая?

Правила ухода за клубникой после сбора урожая

После завершения плодоношения клубники, одним из первых шагов должно стать удаление листьев, поражённых различными пятнистостями: в частности бурой или белой пятнистостью.

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Пятнистость на листьях клубники может значительно влиять на их способность к фотосинтезу, что приводит к ухудшению общего здоровья растений. Поэтому после сбора урожая необходимо внимательно осмотреть растения и удалить все листья, на которых видны признаки пятнистости. Это поможет предотвратить дальнейшее распространение болезни и позволит растениям сконцентрировать свои ресурсы на восстановлении и подготовке к следующему сезону.

Кроме того, после сбора урожая клубники следует обеспечить растениям правильный полив и подкормку. Регулярный полив поможет растениям восстановиться после плодоношения и подготовиться к зиме.

Также важно обеспечить клубнике достаточное количество питательных веществ, поэтому можно провести подкормку органическими или минеральными удобрениями.