В следующем году урожай будет больше и вкуснее! Как ухаживать за клубникой после сбора урожая?

После завершения плодоношения клубники, одним из первых шагов должно стать удаление листьев, поражённых различными пятнистостями: в частности бурой или белой пятнистостью.
Пятнистость на листьях клубники может значительно влиять на их способность к фотосинтезу, что приводит к ухудшению общего здоровья растений. Поэтому после сбора урожая необходимо внимательно осмотреть растения и удалить все листья, на которых видны признаки пятнистости. Это поможет предотвратить дальнейшее распространение болезни и позволит растениям сконцентрировать свои ресурсы на восстановлении и подготовке к следующему сезону.
Кроме того, после сбора урожая клубники следует обеспечить растениям правильный полив и подкормку. Регулярный полив поможет растениям восстановиться после плодоношения и подготовиться к зиме.
Также важно обеспечить клубнике достаточное количество питательных веществ, поэтому можно провести подкормку органическими или минеральными удобрениями.
В последнее время увеличилось количество запретов и ограничений, направленных на обеспечение безопасности, а не на ущемление прав автовладельцев.