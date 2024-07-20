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Что делать, если томаты цветут, а завязей нет? Решаем проблему быстро и легко

Секреты успешного цветения и завязывания у томатов

2:13
Садоводство

Проблема отсутствия завязей у томатов может быть вызвана несколькими факторами, связанными с условиями выращивания и уходом за растениями. Чтобы повысить завязываемость плодов, необходимо устранить причины, которые могут влиять на цветение и формирование пустоцветов. 

Секреты успешного цветения и завязывания у томатов
Фото: commons.wikimedia.org by Felagund, CC BY-SA 3.0

Обеспечение оптимальной температуры.
Оптимальная температура играет ключевую роль в процессе цветения и завязывания плодов у томатов. В условиях жары необходимо обеспечить растениям прохладу. 

Если используются поликарбонатные теплицы, откройте двери для обеспечения циркуляции воздуха. В безветренные дни можно использовать бытовой вентилятор, чтобы создать дополнительный воздушный поток и снизить температуру.

Проливание проходов в теплице водой также помогает снизить температуру и создать благоприятные условия для цветения.

Регулярный полив.
Правильный режим полива важен для здоровья растений и образования плодов. Учитывая особенности корневой системы томатов, следует поливать не прямо на сам корень, а вокруг него, чтобы обеспечить равномерное распределение влаги.

Растения следует поливать 2-3 раза в неделю, обеспечивая влажность почвы на глубине до 10 см. Это помогает предотвратить стресс из-за недостатка влаги, что может негативно сказаться на формировании завязей.

Используйте воду комнатной температуры для полива, чтобы избежать потенциальных стрессовых реакций растений из-за холодной воды.

Подкормка
Регулярное внесение подкормок также играет важную роль в обеспечении достаточного питания растений для формирования завязей и развития плодов.

Внесение удобрений по листу или с поливом утром или вечером помогает обеспечить растения необходимыми питательными веществами.

Выбор удобрений для томатов зависит от конкретных потребностей растений и региональных условий.

Оптимальная подкормка способствует здоровому росту и развитию растений, что в свою очередь благоприятно влияет на формирование завязей и последующее образование плодов.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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