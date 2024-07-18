Огурцы будут плодоносить до морозов: вот что нужно сделать

Метод опрыскивания листьев огурцов мылом: работает?

1:01 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Огурцы — это одни из самых популярных и любимых овощей среди садоводов. Одним из интересных способов, который может повлиять на продолжительность плодоношения, является опрыскивание листьев обычным мылом.

Фото: commons.wikimedia.org by H. Zell, CC BY-SA 3.0

Давайте разберемся, в чём заключается этот метод и насколько он эффективен.

Обработка листьев огурцов водным раствором обычного мыла может помочь защитить растения от различных вредителей и заболеваний. Мыло создаёт плёнку на поверхности листьев, что делает их менее привлекательными для вредителей, таких как тли и другие насекомые. Этот метод также может помочь в борьбе с грибковыми заболеваниями, предотвращая распространение спор.

Также существует мнение, что опрыскивание листьев мылом может продлить период плодоношения огурцов и помочь растениям выдержать холодные температуры, продолжая образовывать плоды до наступления морозов.