Клубника в следующем сезоне будет крупной и сочной: вот что нужно сделать уже этим летом

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3 важных шага для большого урожая клубники в следующем сезоне

1:19
Садоводство

Следуя этим трём шагам — подготовке почвы, выбору и подготовке саженцев, а также правильному уходу и подкормке, — вы сможете получить большой урожай клубники в следующем сезоне.

3 важных шага для большого урожая клубники в следующем сезоне
Фото: commons.wikimedia.org by Dudkaa ss, CC BY-SA 3.0

Первый шаг к успешному урожаю клубники — это правильная подготовка почвы и выбор подходящего места для посадки. Клубника предпочитает солнечные места с хорошим дренажем. Выберите участок с плодородной почвой, богатой органическим веществом.

Выбор правильных саженцев клубники также играет важную роль в получении хорошего урожая. Приобретайте саженцы у надежных поставщиков или выращивайте их самостоятельно из семян или черенков. Перед посадкой саженцы следует подготовить, удалив поврежденные или больные корни. Также рекомендуется обрезать верхушку саженца для стимуляции роста корней.

После посадки клубники необходимо обеспечить ей правильный уход и подкормку для достижения большого урожая. Важно регулярно поливать растения, особенно в период засухи. Клубника также нуждается в удобрениях для поддержания плодородия почвы. Используйте органические удобрения или специальные удобрения для клубники, следуя инструкциям производителя.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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