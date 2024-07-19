Листья лилии пожелтели? Разбираемся в причинах и находим решение

5 причин желтизны листьев у лилий

2:31 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Лилии – одни из самых красивых и ярких цветов, украшающих сады многих дачников. Однако иногда даже опытные садоводы сталкиваются с такой проблемой, как пожелтение листьев этого растения. Разберёмся, в чём может быть причина и как её устранить.

Излишнее увлажнение

Одна из наиболее частых причин пожелтения листьев у лилий – переувлажнение почвы. Если грунт слишком сырой, корни растения начинают задыхаться, что провоцирует желтизну и опадание листвы.

Что делать: Убедитесь, что почва не переувлажнена. Если это так, снизьте частоту и объем поливов до оптимального уровня. Также можно улучшить дренаж участка.

Недостаток питательных веществ

Недостаток в почве таких важных элементов, как азот, фосфор и калий, также может вызывать пожелтение листвы у лилий. Особенно заметно это становится в период активного роста и цветения растения.

Что делать: Внесите комплексное минеральное удобрение или органику (перегной, компост) в приствольный круг лилии. Это поможет восполнить нехватку питательных веществ.

Грибковые заболевания

Пожелтение листьев может быть симптомом таких болезней лилий, как ржавчина, серая гниль или фузариоз. Они поражают растение, нарушая его жизненные процессы.

Что делать: Осмотрите листья и стебли лилии на предмет признаков грибковых поражений. Обработайте ее фунгицидным препаратом согласно инструкции. Также удалите все пораженные части растения.

Нехватка солнечного света

Лилии предпочитают солнечные участки, поэтому недостаток освещения может также способствовать пожелтению их листьев.

Что делать: Убедитесь, что растение получает достаточно солнечного света в течение дня. При необходимости пересадите его в более освещенное место.

Возраст растения

Естественное старение лилии также может приводить к пожелтению нижних листьев. Это вполне нормальный процесс.

Что делать: Удаляйте пожелтевшие листья по мере их появления. Но если желтеют верхние или средние листья, стоит искать другие причины.

Устранив причину пожелтения листьев, вы сможете восстановить здоровый внешний вид лилий и насладиться их роскошным цветением.