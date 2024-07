Компактные, но щедрые: секреты успешного выращивания стелющихся томатов

Стелющиеся томаты — одна из интересных и малоизвестных разновидностей популярной овощной культуры. Несмотря на свою необычную форму роста, эти томаты обладают немалым числом достоинств, которые делают их достойной альтернативой традиционным сортам.

Фото: Made it myself / Travail personnel by Niek Willems, CC BY-SA 2.5