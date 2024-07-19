Компактные, но щедрые: секреты успешного выращивания стелющихся томатов

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5 причин выращивать стелющиеся томаты

Садоводство » Овощи

Стелющиеся томаты — одна из интересных и малоизвестных разновидностей популярной овощной культуры. Несмотря на свою необычную форму роста, эти томаты обладают немалым числом достоинств, которые делают их достойной альтернативой традиционным сортам.

5 причин выращивать стелющиеся томаты
Фото: Made it myself / Travail personnel by Niek Willems, CC BY-SA 2.5

Особенности стелющихся томатов

В отличие от большинства других сортов, стелющиеся томаты не образуют вертикального стебля. Вместо этого они практически сразу после высадки начинают разрастаться горизонтально, образуя плети, которые можно направлять в нужном направлении. Это позволяет размещать их на небольших грядках или даже в контейнерах.

Еще одна особенность таких томатов — их компактность. Стелющиеся сорта не вырастают выше 30-40 см в высоту, но при этом способны дать хороший урожай. Это делает их идеальным выбором для выращивания на балконах, террасах и других ограниченных пространствах.

Достоинства стелющихся томатов

Помимо необычной формы роста, стелющиеся томаты обладают и другими преимуществами:

  1. Простота ухода. Поскольку растения не нужно формировать и подвязывать, уход за ними значительно упрощается.
  2. Меньшая подверженность заболеваниям. Горизонтальное расположение плетей снижает риск загнивания нижних листьев и плодов.
  3. Высокая урожайность. Благодаря компактности растений, на одном квадратном метре можно разместить больше кустов, чем при вертикальном способе выращивания.
  4. Возможность выращивания в контейнерах. Стелющиеся сорта идеальны для культивирования на балконах и небольших участках.

Выращивание стелющихся томатов

Посадка и уход за такими томатами практически ничем не отличается от традиционных сортов. Главное — обеспечить им достаточно пространства для горизонтального роста, регулярный полив и подкормку.

При выращивании в открытом грунте стелющиеся томаты можно мульчировать, чтобы предотвратить загнивание плодов. А в контейнерах важно следить, чтобы субстрат не пересыхал.

Стелющиеся томаты — отличный выбор для тех, кто хочет вырастить урожай на ограниченном пространстве. Их необычный вид и ряд практических преимуществ делают их все более популярными среди дачников и огородников.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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