Многообразие мятных красот: 5 впечатляющих сортов для дачного участка

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Неожиданные сорта мяты для посадки

1:59
Садоводство » Советы

Мята — один из самых востребованных и популярных садовых растений. Ее ценят за неповторимый аромат, освежающие свойства и множество способов применения. Но не все знают, что мята бывает разной и каждый сорт имеет свои особенности.

Мята перечная

Пожалуй, самый узнаваемый и распространенный сорт. Характеризуется светло-зеленой листвой с сильным, резким ароматом. Листья мяты перечной широко используются в кулинарии, при приготовлении напитков, в косметологии. Также обладает лечебными свойствами.

Мята полевая

Также известна как мята луговая. Отличается более бледной, мягкой листвой с ярко выраженным, но не таким резким ароматом. Менее избирательна к условиям произрастания, поэтому нередко встречается в дикой природе. Используется аналогично мяте перечной.

Мята водная

Отличается более крупными, округлыми листьями ярко-зеленого цвета. Обладает приятным, но не таким ярким ароматом. Хорошо растет вблизи водоемов, в тенистых влажных местах. Ее можно выращивать в контейнерах с водой.

Мята корейская

Этот сорт имеет вытянутые, заостренные листья зеленовато-фиолетового оттенка. Его аромат менее выражен, но очень нежный и освежающий. Корейская мята отлично подходит для выращивания в контейнерах на террасах и балконах.

Мята лимонная

Отличительная черта этого сорта — яркий лимонный аромат. Листья темно-зеленые, относительно крупные. Идеально подходит для ароматизации напитков и выращивания в горшках на подоконнике.

Какую мяту выбрать для дачи — зависит от ваших предпочтений и условий выращивания. Независимо от сорта, это неприхотливое и крайне полезное растение, которое легко вырастить и применить в быту.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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