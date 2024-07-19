Помидоры горят на солнце? Мгновенно исправьте ситуацию с помощью этих 6 хитростей

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Спасаем помидоры от солнца эффективными способами

1:59
Садоводство » Овощи

Обжаренные солнцем помидоры - настоящее бедствие для любого дачника. Они теряют товарный вид, становятся невкусными и теряют большую часть полезных веществ. К счастью, есть несколько проверенных способов, как защитить урожай от палящего солнца.

Спасаем помидоры от солнца эффективными способами
Фото: commons.wikimedia.org by VdS Communicacion, CC BY-SA 4.0

Затемнение грядок

Одно из самых эффективных решений — затенение грядок с помидорами. Можно использовать легкие затеняющие сетки, которые пропускают достаточно света, но при этом не дают ему обжигать плоды. Также отлично подходят плетеные циновки или обрезанные ветки деревьев.

Мульчирование почвы

Мульча из органических материалов (измельченные листья, опилки, солома) защищает корни помидоров от перегрева. Кроме того, она сохраняет влагу в почве, уменьшая необходимость в частых поливах.

Правильная обрезка

Своевременная обрезка листьев и пасынков помогает улучшить доступ солнечных лучей к нижним кистям с плодами. Это снижает риск ожогов и улучшает их созревание.

Выбор устойчивых сортов

Некоторые сорта помидоров более устойчивы к высоким температурам. Обратите внимание на сорта с плотной кожицей и мякотью, например, Бычье сердце, Волгоградский, Тарасенко.

Искусственное затенение

При отсутствии возможности затенить всю грядку, можно защитить отдельные растения или кисти с плодами. Для этого подойдут легкие укрывные материалы или даже обычные пластиковые бутылки.

Полив и опрыскивание

Регулярный, обильный полив помогает поддержать оптимальный водный баланс растений и снизить риск ожогов. Кроме того, можно опрыскивать кусты водой в жаркие дни.

Эти простые меры помогут сохранить ваши помидоры свежими и сочными даже в самую палящую погоду. Попробуйте их, и вы обязательно увидите разницу в качестве плодов!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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