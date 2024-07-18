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Обязательный август для клубничных кустов: 5 шагов, которые гарантируют богатый урожай

Узнайте, что нужно успеть сделать с клубникой в августе

2:16
Садоводство » Советы

Клубника — одна из самых популярных ягод, которую любят выращивать садоводы. Чтобы получить хороший урожай в следующем году, за кустами нужно правильно ухаживать в августе. Если пропустить важную процедуру в этот период, вы рискуете остаться без ягод.

Узнайте, что нужно успеть сделать с клубникой в августе
Фото: freepik.com by aleksandarlittlewolf, PDM

Что же нужно сделать с клубничными растениями в августе?

1. Провести омолаживающую обрезку
Отплодоносившие кусты необходимо обрезать. Срежьте все старые листья и цветоносы до самой земли. Оставьте только молодые розетки. Это омолодит растения и стимулирует образование новых, более урожайных побегов.

2. Мульчировать приствольные круги
Обязательно замульчируйте землю под кустами толстым слоем органического материала — торфа, перегноя, компоста или соломы. Это защитит корни от перегрева и иссушения, а также подавит рост сорняков.

3. Удалить усы
Все появившиеся за лето усы нужно аккуратно удалить. Они отнимают силы у материнских кустов и истощают их. Это снизит будущую урожайность. Оставьте только те усы, которые вы хотите использовать для размножения клубники.

4. Провести подкормку
В середине августа клубничные кусты требуют подкормки. Внесите под них комплексное минеральное удобрение или перегной. Это обеспечит растения необходимыми питательными веществами для закладки цветочных почек.

5. Полить кусты
Летом клубнику необходимо регулярно поливать, особенно в августе. Она хорошо реагирует на влажную почву. Влага будет способствовать лучшему росту листьев и усиленному образованию цветочных почек.

Если пропустить эти важные работы в августе, клубничные кусты ослабеют. В следующем сезоне вы рискуете остаться без урожая. Ягоды будут мельче, их количество заметно сократится.

Поэтому нужно обязательно ухаживать за клубникой в августе — это гарантирует обильные и вкусные ягоды в следующем году. Затратив немного времени сейчас, вы получите достойную награду в виде отличного урожая.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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