4 грубые ошибки при выращивании огурцов: как исправить и получить обилВыращивая огурцы, ьный урожай

Начинающие огородники часто совершают элементарные ошибки при выращивании огурцов. Наиболее распространённые из них легко исправить.
1. Отсутствие опоры. Огурцы — это лианы, которым необходимо постоянно расти и карабкаться наверх. Опора не только помогает растению правильно развиваться, но и упрощает уход за ним.
2. Бесконтрольный рост боковых побегов. Чтобы растение не тратило свои ресурсы напрасно, лучше сразу удалить их.
3. Обрезка растения сразу после полива или перед ним. Места срезов долго не заживают и могут начать гнить из-за активной циркуляции влаги по растению после полива.
4. Несвоевременное прищипывание макушки. Это замедляет рост и развитие растений, а также может привести к смещению сроков сбора первого урожая на неделю и более.
Ранее Pravda.Ru писала, что избыток влаги и дефицит кальция приводят к сбросу завязей у томатов.
Укроп - один из самых популярных и полезных овощей на наших участках. Многие огородники высаживают эту культуру несколько раз за сезон, чтобы иметь свежую зелень в течение всего лета. И июль как раз является оптимальным временем для очередного посева укропа.