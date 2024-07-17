4 грубые ошибки при выращивании огурцов: как исправить и получить обилВыращивая огурцы, ьный урожай

Отсутствие опоры для огурцов снижает урожай и усложняет уход

1:06 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Начинающие огородники часто совершают элементарные ошибки при выращивании огурцов. Наиболее распространённые из них легко исправить.

Фото: commons.wikimedia.org. by Magnus Manske, CC BY-SA 3.0

1. Отсутствие опоры. Огурцы — это лианы, которым необходимо постоянно расти и карабкаться наверх. Опора не только помогает растению правильно развиваться, но и упрощает уход за ним.

2. Бесконтрольный рост боковых побегов. Чтобы растение не тратило свои ресурсы напрасно, лучше сразу удалить их.

3. Обрезка растения сразу после полива или перед ним. Места срезов долго не заживают и могут начать гнить из-за активной циркуляции влаги по растению после полива.

4. Несвоевременное прищипывание макушки. Это замедляет рост и развитие растений, а также может привести к смещению сроков сбора первого урожая на неделю и более.

Ранее Pravda.Ru писала, что избыток влаги и дефицит кальция приводят к сбросу завязей у томатов.