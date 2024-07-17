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Тёмные пятна на листьях домашних растений: как от них легко избавиться

Советы, как избавиться от тёмных пятен на листьях растений

1:02
Садоводство » Комнатные цветы

Многие цветоводы сталкивались с тем, что на листьях комнатных растений возникали тёмные пятна. Они не только выглядят непривлекательно, но и ухудшают состояние растений.

Советы, как избавиться от тёмных пятен на листьях растений
Фото: Own work by Sebring12Hrs, CC BY-SA 4.0

Основные причины появления таких пятен состоят в развитии грибкового заболевания, плохой вентиляции в квартире или избыточном поливе. 
Чтобы избавиться от этой напасти на комнатных растениях, нужно использовать те препараты, которые содержат медь.

Ещё тёмные пятна могут возникать из-за вредителей, например, из-за тли или клещей. Они питаются соком растений, из-за чего на листьях образуются пятна. Чтобы избавиться от вредителей, нужно протирать листья влажной тряпочкой как можно чаще, также растения стоит обработать специальным инсектицидом.

Если вы любите слишком часто поливать комнатные цветы, то корни начнут гнить, будет развиваться грибковое заражение. Чтобы пятна на листьях не появлялись, нужно придерживаться режима полива.
    

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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