Тёмные пятна на листьях домашних растений: как от них легко избавиться

Советы, как избавиться от тёмных пятен на листьях растений

1:02 Your browser does not support the audio element. Садоводство Комнатные цветы

Многие цветоводы сталкивались с тем, что на листьях комнатных растений возникали тёмные пятна. Они не только выглядят непривлекательно, но и ухудшают состояние растений.

Фото: Own work by Sebring12Hrs, CC BY-SA 4.0

Основные причины появления таких пятен состоят в развитии грибкового заболевания, плохой вентиляции в квартире или избыточном поливе.

Чтобы избавиться от этой напасти на комнатных растениях, нужно использовать те препараты, которые содержат медь.

Ещё тёмные пятна могут возникать из-за вредителей, например, из-за тли или клещей. Они питаются соком растений, из-за чего на листьях образуются пятна. Чтобы избавиться от вредителей, нужно протирать листья влажной тряпочкой как можно чаще, также растения стоит обработать специальным инсектицидом.

Если вы любите слишком часто поливать комнатные цветы, то корни начнут гнить, будет развиваться грибковое заражение. Чтобы пятна на листьях не появлялись, нужно придерживаться режима полива.

