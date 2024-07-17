Тёмные пятна на листьях домашних растений: как от них легко избавиться

Многие цветоводы сталкивались с тем, что на листьях комнатных растений возникали тёмные пятна. Они не только выглядят непривлекательно, но и ухудшают состояние растений.
Основные причины появления таких пятен состоят в развитии грибкового заболевания, плохой вентиляции в квартире или избыточном поливе.
Чтобы избавиться от этой напасти на комнатных растениях, нужно использовать те препараты, которые содержат медь.
Ещё тёмные пятна могут возникать из-за вредителей, например, из-за тли или клещей. Они питаются соком растений, из-за чего на листьях образуются пятна. Чтобы избавиться от вредителей, нужно протирать листья влажной тряпочкой как можно чаще, также растения стоит обработать специальным инсектицидом.
Если вы любите слишком часто поливать комнатные цветы, то корни начнут гнить, будет развиваться грибковое заражение. Чтобы пятна на листьях не появлялись, нужно придерживаться режима полива.
Укроп - один из самых популярных и полезных овощей на наших участках. Многие огородники высаживают эту культуру несколько раз за сезон, чтобы иметь свежую зелень в течение всего лета. И июль как раз является оптимальным временем для очередного посева укропа.