5 ошибок, которые допускают начинающие дачники при выращивании огурцов: объясняем на пальцах

Эксперты назвали ошибки при выращивании огурцов

1:46 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Даже опытные дачники время от времени допускают ошибки при выращивании огурцов. В этой статье мы перечислили пять наиболее распространенных из них. Следуя нашим рекомендациям, вы сможете гарантированно получить урожай вкусных плодов.

Фото: commons.wikimedia.org by MIKHEIL, CC BY-SA 4.0

Первая ошибка заключается в том, что многие дачники начинают собирать плоды, как только на партенокарпических огурцах появляются цветы. Вместо этого рекомендуется ослеплять первые 3-4 цветка, чтобы предотвратить цветение и ускорить рост растения.

Вторая ошибка связана с неверным подходом к обрезке нижних листьев при вертикальной формировке. Оставление этих листьев может мешать вентиляции корневой системы, способствуя возникновению болезней и даже гибели растений.

Третья ошибка касается неправильного полива. Важно убедиться, что каждое растение получает не менее двух литров воды в день, предпочтительно через капельный полив. Это поможет обеспечить оптимальное водоснабжение и избежать заболеваний корней.

Следующая ошибка происходит при сборе урожая, когда дачники могут повредить корневую систему наступлением на нее. Это может привести к разрыву корней и гибели растения.

И последняя, пятая ошибка, связана с несвоевременным сбором плодов. Огурцы созревают быстро, и рекомендуется собирать их через день. Это позволяет плодам сохранить правильную форму и сохранить силы и питательные вещества растения.

Соблюдение этих рекомендаций поможет избежать распространенных ошибок при выращивании огурцов и обеспечит вам хороший урожай.