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Как поливать помидоры в жару и не загубить урожай: очень осторожно

Эксперты рассказали, как поливать помидоры в жару

1:18
Садоводство

Можно сказать, что среди всех важных занятий в огороде летом основное — это полив посадок. Этот аспект требует особого внимания, так как неправильный подход к поливу может быть почти таким же вредным, как его отсутствие.

Эксперты рассказали, как поливать помидоры в жару
Фото: Own work by John Phelan, CC BY-SA 3.0

Давайте рассмотрим, как правильно поливать томаты в жаркую погоду.

Томаты в жаркую погоду требуют регулярного и внимательного полива.

Однако это не означает, что следует заливать воду ведрами или шлангом.

Правильный способ полива томатов

В жаркие летние дни томаты поливают с интервалом раз в два дня. Потребление воды может достигать половины ведра на один куст, но точное количество зависит от температуры воздуха и состояния почвы.

Если почва на грядке высохла за время вашего отсутствия на даче, томаты следует поливать чаще, но не более одного литра воды на куст за один раз.

С каждым новым поливом после того, как вода впитается, объем воды на один куст увеличивают примерно на 250-300 мл.

Этот подход позволяет равномерно увлажнять томаты и насыщать грунт влагой.

Если же вы выльете всю воду сразу, она может быстро просочиться в почву и не принести пользы растениям.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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