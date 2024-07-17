Как поливать помидоры в жару и не загубить урожай: очень осторожно

Можно сказать, что среди всех важных занятий в огороде летом основное — это полив посадок. Этот аспект требует особого внимания, так как неправильный подход к поливу может быть почти таким же вредным, как его отсутствие.
Давайте рассмотрим, как правильно поливать томаты в жаркую погоду.
Томаты в жаркую погоду требуют регулярного и внимательного полива.
Однако это не означает, что следует заливать воду ведрами или шлангом.
Правильный способ полива томатов
В жаркие летние дни томаты поливают с интервалом раз в два дня. Потребление воды может достигать половины ведра на один куст, но точное количество зависит от температуры воздуха и состояния почвы.
Если почва на грядке высохла за время вашего отсутствия на даче, томаты следует поливать чаще, но не более одного литра воды на куст за один раз.
С каждым новым поливом после того, как вода впитается, объем воды на один куст увеличивают примерно на 250-300 мл.
Этот подход позволяет равномерно увлажнять томаты и насыщать грунт влагой.
Если же вы выльете всю воду сразу, она может быстро просочиться в почву и не принести пользы растениям.
Укроп - один из самых популярных и полезных овощей на наших участках. Многие огородники высаживают эту культуру несколько раз за сезон, чтобы иметь свежую зелень в течение всего лета. И июль как раз является оптимальным временем для очередного посева укропа.