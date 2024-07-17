Как правильно обрезать петунию, чтобы она цвела всё лето

Секреты правильной обрезки петунии

1:15 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Петунии имеют яркие и ароматные цветки. Но для долгого цветения растение нуждается в обрезке.

Фото: commons.wikimedia.org by אריאל פלמון Ariel Palmon, CC BY 3.0

Как обрезать петунию

Петунии нуждаются в обрезке, чтобы обеспечить обильное цветение в течение всего лета. Во-первых, нужно удалить не только цветок, но и стебель цветка. Его нужно зажать пальцами и отрезать острыми ножницами.

Если срезать только цветки, без основания, то завязь останется нетронутой. Так как петунии липкие, используйте специальные средства для обрезки цветков. Вы также можете надеть любые защитные перчатки, чтобы не испачкать руки. Специалисты рекомендуют использовать небольшие ножницы для обрезки петуний.

Иногда нужно удалить весь стебель, а не только цветки. Это можно практиковать, если кончики растения покрыты множеством увядших цветков. При обрезке удаляют до одной трети стебля растения.

Это даст вам более пышный рост и цветение вашей петунии. Помните, что растению нужно время, чтобы снова зацвести. Обычно это занимает одну-две недели. За лето нужно обрезать цветы примерно два-три раза.