Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россиянка разочаровалась от поездки в США
INAH: на юге Мексики выкопали неизвестное сооружение возрастом около 1800 лет
Нежный сорбет из арбуза и сока лайма: прекрасно освежает в жару
Marvel Studios: супергеройское кино — это развлечение, а не жанр
В Steam начался фестиваль файтингов со скидками
Как в 10 раз увеличить урожай малины
Рузиль Минекаев показал своего сына Рэмиля: "Любимые"
Россия увеличила экспорт газа в Китай
Ветеринары рассказали, как понять, что у собаки аллергии
Почему томаты сбрасывают завязи: 5 причин и способов лечения

Избыток влаги и дефицит кальция приводят к сбросу завязей у томатов

1:37
Садоводство

Томаты сбрасывают завязи по нескольким причинам, одна из которых — дефицит кальция в растении. Это может быть связано с нехваткой кальция в почве или высокой влажностью воздуха.

Избыток влаги и дефицит кальция приводят к сбросу завязей у томатов
Фото: commons.wikimedia.org by AnRo0002, PDM

Чтобы понять,что завязи осыпаются из-за дефицита кальция в почве, постарайтесь вспомнить наблюдалась ли в прошлом сезоне  вершинная гниль плодов. Это явный признак проблемы.

С другой стороны, если этим летом вы обнаружили вершинную гниль, то можете уже сейчас позаботиться о будущем урожае. В таком случае рекомендуется снизить влажность воздуха в теплице и проводить полив под корень раствором кальциевой селитры или специальными кальциевыми препаратами.

Однако осыпания завязей могут быть вызваны и другими причинами:

- дефицит бора (встречается крайне редко): лечение — обработка борными препаратами в момент закладки бутонов и опрыскивание по нижним листьям;

- избыток азота: признаки — крупные, сочные листья и мощные побеги, но молодые листья скручиваются: решение — ограничить азотные подкормки и увеличить фосфорно-калийное питание;

- нехватка фосфора и калия: признаки — фиолетовые стебли и листья (дефицит фосфора) и желтеющие края листьев (нехватка калия): лечение — опрыскивание монофосфатом калия по листу.

Будьте внимательны к симптомам и своевременно корректируйте питание растений, чтобы избежать осыпания завязей.

Ранее Pravda.Ru писала, что обычная пищевая сода поможет омолодить старые розовые кусты.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Актёр Станислав Садальский оценил огромный дворец Елены Малышевой в США

Станислава Садальского впечатлила резиденция ведущей шоу "Жить здорово" Елены Малышевой в пригороде Нью-Йорка за 6,5 миллионов долларов.

Садальский высказался о дворце Елены Малышевой в США
4 причины скручивания листьев помидоров
У помидоров могут скручиваться листьям по четырём причинам
Молодая жена Евгения Петросяна объяснила, на что ей не жалко тратить деньги
Как кефиром поливать помидоры: советы и рекомендации
Мужчины и женщины: мужской ум, счастье, любовь и ревность Сергей Лебедев Трамп ещё со времён первого президентского срока точит зуб на Китай Дмитрий Плотников При Вэнсе Россия будет пользоваться уважением США, так как "ударила сильно" Любовь Степушова
Нежные пирожки с яблоками: замешиваем для них тесто по удачному секретному рецепту
Откройте секрет совершенной кожи: почему сода идеальный союзник в борьбе с чёрными точками?
Как с помощью риса увеличить урожай огурцов в несколько раз: об этом многие не слышали
Как с помощью риса увеличить урожай огурцов в несколько раз: об этом многие не слышали
Последние материалы
INAH: на юге Мексики выкопали неизвестное сооружение возрастом около 1800 лет
Нежный сорбет из арбуза и сока лайма: прекрасно освежает в жару
Marvel Studios: супергеройское кино — это развлечение, а не жанр
В Steam начался фестиваль файтингов со скидками
В Германии удивились отсутствию коллапса экономики России
Избыток влаги и дефицит кальция приводят к сбросу завязей у томатов
Как в 10 раз увеличить урожай малины
Рузиль Минекаев показал своего сына Рэмиля: "Любимые"
Россия увеличила экспорт газа в Китай
Ветеринары рассказали, как понять, что у собаки аллергии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников