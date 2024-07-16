Почему томаты сбрасывают завязи: 5 причин и способов лечения

Томаты сбрасывают завязи по нескольким причинам, одна из которых — дефицит кальция в растении. Это может быть связано с нехваткой кальция в почве или высокой влажностью воздуха.
Чтобы понять,что завязи осыпаются из-за дефицита кальция в почве, постарайтесь вспомнить наблюдалась ли в прошлом сезоне вершинная гниль плодов. Это явный признак проблемы.
С другой стороны, если этим летом вы обнаружили вершинную гниль, то можете уже сейчас позаботиться о будущем урожае. В таком случае рекомендуется снизить влажность воздуха в теплице и проводить полив под корень раствором кальциевой селитры или специальными кальциевыми препаратами.
Однако осыпания завязей могут быть вызваны и другими причинами:
- дефицит бора (встречается крайне редко): лечение — обработка борными препаратами в момент закладки бутонов и опрыскивание по нижним листьям;
- избыток азота: признаки — крупные, сочные листья и мощные побеги, но молодые листья скручиваются: решение — ограничить азотные подкормки и увеличить фосфорно-калийное питание;
- нехватка фосфора и калия: признаки — фиолетовые стебли и листья (дефицит фосфора) и желтеющие края листьев (нехватка калия): лечение — опрыскивание монофосфатом калия по листу.
Будьте внимательны к симптомам и своевременно корректируйте питание растений, чтобы избежать осыпания завязей.
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