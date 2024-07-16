Почему томаты сбрасывают завязи: 5 причин и способов лечения

Избыток влаги и дефицит кальция приводят к сбросу завязей у томатов

1:37 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Томаты сбрасывают завязи по нескольким причинам, одна из которых — дефицит кальция в растении. Это может быть связано с нехваткой кальция в почве или высокой влажностью воздуха.

Фото: commons.wikimedia.org by AnRo0002, PDM

Чтобы понять,что завязи осыпаются из-за дефицита кальция в почве, постарайтесь вспомнить наблюдалась ли в прошлом сезоне вершинная гниль плодов. Это явный признак проблемы.

С другой стороны, если этим летом вы обнаружили вершинную гниль, то можете уже сейчас позаботиться о будущем урожае. В таком случае рекомендуется снизить влажность воздуха в теплице и проводить полив под корень раствором кальциевой селитры или специальными кальциевыми препаратами.

Однако осыпания завязей могут быть вызваны и другими причинами:

- дефицит бора (встречается крайне редко): лечение — обработка борными препаратами в момент закладки бутонов и опрыскивание по нижним листьям;

- избыток азота: признаки — крупные, сочные листья и мощные побеги, но молодые листья скручиваются: решение — ограничить азотные подкормки и увеличить фосфорно-калийное питание;

- нехватка фосфора и калия: признаки — фиолетовые стебли и листья (дефицит фосфора) и желтеющие края листьев (нехватка калия): лечение — опрыскивание монофосфатом калия по листу.

Будьте внимательны к симптомам и своевременно корректируйте питание растений, чтобы избежать осыпания завязей.

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