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Что делать, если листья у томатов начали "крутиться"? Разбираемся в причинах

Почему листья томатов "крутятся" и что это значит?

3:01
Садоводство » Овощи

Многие садоводы сталкиваются с такой проблемой, как закручивание листьев у томатов. Это явление достаточно распространено, но не всегда его причина очевидна. Рассмотрим основные факторы, которые могут привести к такому изменению внешнего вида растений.

Почему листья томатов "крутятся" и что это значит?
Фото: commons.wikimedia.org by VdS Communicacion, CC BY-SA 4.0

Что означает «закручивание» листьев томатов?

Под этим термином подразумевается ситуация, когда листовые пластинки томатов начинают скручиваться, приобретая бугристую или волнистую форму. Края листьев могут завиваться вверх или, наоборот, вниз.

Такая реакция растений обычно является защитной и свидетельствует о нарушении нормальных условий их роста и развития. Разберёмся, какие именно проблемы могут стать причиной этого.

Основные факторы, вызывающие скручивание листьев:

1. Неправильное освещение
Недостаточное или, напротив, избыточное освещение может привести к закручиванию листьев. При нехватке света растения пытаются максимально увеличить площадь листовой пластинки, чтобы лучше улавливать солнечные лучи. При ярком солнце листья скручиваются, защищаясь от перегрева.

2. Неравномерный полив
Чередование переувлажнения и пересыхания почвы нарушает водный баланс в растении, вызывая деформацию листовых пластинок. Особенно негативно это сказывается на молодых, быстрорастущих томатах.

3. Недостаток или избыток питательных веществ
Как дефицит, так и избыток азота, фосфора, калия и других макро- и микроэлементов может стать причиной искривления листьев. Это связано с нарушением обмена веществ в растении.

4. Воздействие вредителей и болезней
Атака насекомых-вредителей или поражение грибковыми заболеваниями могут вызывать скручивание листьев томатов в качестве защитной реакции.

5. Механические повреждения
Неаккуратное обращение, сильный ветер или другие механические воздействия на растения тоже могут спровоцировать закручивание листьев.

Устраняем причины и восстанавливаем внешний вид

Чтобы решить проблему скручивания листьев, необходимо выяснить и устранить её первопричину. Для этого внимательно осмотрите растения, понаблюдайте за их реакцией на изменение условий.

При нарушении освещения, полива или питания постарайтесь восстановить оптимальные параметры. От атак вредителей и болезней поможет обработка специальными препаратами. А от механических повреждений защитит аккуратное обращение с томатами.

Устранив первопричину, вы сможете вернуть листьям их нормальный внешний вид. Ведь здоровые, правильно развивающиеся растения должны иметь ровные, красивые листья.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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