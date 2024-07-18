Простая июльская хитрость, которая поможет увеличить урожай картофеля

Не секрет, что самый интенсивный период роста и развития картофеля приходится на июль. Именно в это время культура формирует товарные клубни. Так что, если вы хотите добиться высокой урожайности, обратите внимание на простую хитрость с использованием обычных дрожжей.
Картофель нуждается в достаточном количестве питательных веществ, особенно азота, для активного роста ботвы и клубней. Но со временем запас азота в почве истощается. Вот тут-то и приходят на помощь дрожжи.
Активные дрожжевые грибки поглощают азот из почвы и обогащают его растворимыми формами, доступными для картофеля. Кроме того, дрожжи способствуют размножению полезной почвенной микрофлоры, улучшающей структуру грунта.
В итоге картофель получает дополнительное питание для формирования обильного урожая крупных клубней.
Самый удобный способ использования дрожжей — приготовление раствора и полив им растений. Вот простая технология:
Поливать картофель дрожжевым раствором нужно 2-3 раза за сезон — в начале июля, затем через 2-3 недели.
Для лучшего эффекта можно также рассыпать сухие дрожжи по междурядьям картофеля и заделать их в почву на глубину 5-10 см. Но и в этом случае лучше предварительно замочить их в воде.
Такая простая хитрость с использованием доступных дрожжей поможет значительно увеличить урожай картофеля. Крупные, здоровые клубни обеспечены за счет дополнительного азотного питания.
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