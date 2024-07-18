Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Никита Кологривый поругался с водителями грузовика на дороге
Брат Горшенёва прокомментировал перспективы продолжения сериала "Король и Шут"
Apple и NVIDIA тренировали свои нейросети на видеороликах с YouTube
Как отразить пенальти? Опыт Артема Реброва
Чесноков: Олимпийские соревнования в реке Сена? Воздержался бы от этого занятия
Ветеринары рассказали, почему собака зевает
Почему листья томатов "крутятся" и что это значит?
Врач Осипов: слова ВОЗ о новой пандемии - популистские заявления
SpaceX разработала скафандр для работы в открытом космосе
Простая июльская хитрость, которая поможет увеличить урожай картофеля

Как просто повысить урожайность картофеля с помощью дрожжей

2:07
Садоводство » Овощи

Не секрет, что самый интенсивный период роста и развития картофеля приходится на июль. Именно в это время культура формирует товарные клубни. Так что, если вы хотите добиться высокой урожайности, обратите внимание на простую хитрость с использованием обычных дрожжей.

Как просто повысить урожайность картофеля с помощью дрожжей
Фото: commons.wikimedia.org by Картошка, CC BY-SA 3.0

Зачем картофелю нужны дрожжи

Картофель нуждается в достаточном количестве питательных веществ, особенно азота, для активного роста ботвы и клубней. Но со временем запас азота в почве истощается. Вот тут-то и приходят на помощь дрожжи.

Активные дрожжевые грибки поглощают азот из почвы и обогащают его растворимыми формами, доступными для картофеля. Кроме того, дрожжи способствуют размножению полезной почвенной микрофлоры, улучшающей структуру грунта.

В итоге картофель получает дополнительное питание для формирования обильного урожая крупных клубней.

Как применять дрожжи для картофеля

Самый удобный способ использования дрожжей — приготовление раствора и полив им растений. Вот простая технология:

  • растворите 25 г сухих дрожжей в 10 л теплой воды. Можно использовать и прессованные, но тогда понадобится 50 г;
  • дайте настояться раствору в течение 2-3 часов, чтобы дрожжи активизировались;
  • полейте этим раствором приствольные круги картофеля, расходуя 0,5-1 л на куст.

Поливать картофель дрожжевым раствором нужно 2-3 раза за сезон — в начале июля, затем через 2-3 недели.

Для лучшего эффекта можно также рассыпать сухие дрожжи по междурядьям картофеля и заделать их в почву на глубину 5-10 см. Но и в этом случае лучше предварительно замочить их в воде.

Такая простая хитрость с использованием доступных дрожжей поможет значительно увеличить урожай картофеля. Крупные, здоровые клубни обеспечены за счет дополнительного азотного питания.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Berliner Zeitung: в Европе отказываются от СПГ-терминалов из-за российского газа

Поставки газа из России в Европу вновь начали расти. В Греции, например, отказались от проектов по строительству СПГ-терминалов, отмечает Berliner Zeitung.

В Европе начали отказываться от строительства СПГ-терминалов из-за российского газа
PNAS: тектоника Земли запустилась более 4 млрд лет назад
Время начала тектонических процессов на Земле удивило ученых
Как приготовить "Оливье" во сто крат вкуснее: один ингредиент освежит вкус салата
Необычная и питательная: вкусная окрошка на квасе с двумя нестандартными ингредиентами
Украина закрывает нефтепровод "Дружба" в ответ на политику Венгрии и Словакии Любовь Степушова В состязании "Трамп — Байден" демократам пора на что-то решаться Дмитрий Плотников Голодовка может спасти от смерти Сергей Лебедев
Секреты ухода за малиной: как получить огромный урожай этим летом
Свежий салат из молодой капусты: добавьте к нему ещё один ингредиент для нового вкуса
Как навсегда победить колорадского жука на вашем огороде: проверенные методы
Как навсегда победить колорадского жука на вашем огороде: проверенные методы
Последние материалы
Япония заметно нарастила закупки российской рыбы
Покушение на Дональда Трампа: снайпер ликвидирован, обстоятельства остаются неясными
FES: извержение в Помпеях сопровождалось разрушительным землетрясением
Эксперт рассказал, в каких случаях есть смысл покупать битый автомобиль
Игорь Крутой поздравил дочку Александру с днём рождения
Учёные выяснили, что Dungeons & Dragons положительно влияет на психику
New Atlas: Ленакапавир на 100% эффективен при профилактике от ВИЧ
Милые породы собак: топ-3
Кинологи рассказали, как сделать собаку счастливой
Кинологи ответили, почему собаки любят спать рядом с хозяевами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников