На листьях редиски появились мелкие отверстия — скорее всего, на них завелась блошка

Многие садоводы и огородники сталкиваются с таким вредителем, как блошка. Особенно она любит листья капусты и редиски.
О том, что у вас завелось это насекомое свидетельствует множество мелких отверстий на листьях.
Можно попробовать бороться с вредителем такими способами:
1. Берём 1 ст. л. уксусной эссенции и разводим в 10 л воды. Опрыскиваем таким раствором растения.
2. Опудриваем растения золой или табачной пылью, предварительно обработав редис раствором с хозяйственным мылом.
3. Хорошо рыхлить землю, так как блошки, откладывают яйца в почву.
Укроп - один из самых популярных и полезных овощей на наших участках. Многие огородники высаживают эту культуру несколько раз за сезон, чтобы иметь свежую зелень в течение всего лета. И июль как раз является оптимальным временем для очередного посева укропа.