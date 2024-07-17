На листьях редиски появились мелкие отверстия — скорее всего, на них завелась блошка

Как избавиться от блошки

0:43 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Многие садоводы и огородники сталкиваются с таким вредителем, как блошка. Особенно она любит листья капусты и редиски.

Фото: creativecommons.org by Rasbak, CC BY-SA 3.0

О том, что у вас завелось это насекомое свидетельствует множество мелких отверстий на листьях.

Можно попробовать бороться с вредителем такими способами:

1. Берём 1 ст. л. уксусной эссенции и разводим в 10 л воды. Опрыскиваем таким раствором растения.

2. Опудриваем растения золой или табачной пылью, предварительно обработав редис раствором с хозяйственным мылом.

3. Хорошо рыхлить землю, так как блошки, откладывают яйца в почву.