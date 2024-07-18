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Высаживаем виноград в летнюю жару: можно ли это делать?

В какое время года лучше сажать виноград

2:25
Садоводство » Советы

Рисковать нельзя: летом сажать виноград нежелательно
Высаживать виноградные саженцы в самую жару категорически не рекомендуется. Растение в таких условиях крайне уязвимо и не сможет адаптироваться к новым условиям без существенных потерь.

Основные риски посадки винограда летом:

  • интенсивное испарение влаги, быстрое пересыхание открытых корней;
  • тепловой стресс, ожоги молодой листвы и побегов;
  • замедление или прекращение роста, ослабление растения.

Виноград — капризная культура, требующая особого ухода. Многих садоводов волнует вопрос, можно ли сажать виноград в летнюю жару или лучше отложить посадку на другое время года? Рассмотрим, как влияет высокая температура на приживаемость и дальнейшее развитие винограда.

В результате виноград может не прижиться вообще или потребует длительного восстановления. Даже если саженец выживет, он не будет активно развиваться, а на следующий сезон может не дать урожай.

Оптимальные сроки — весна и осень

Наиболее благоприятный период для посадки винограда — ранняя весна и поздняя осень. В это время года температура воздуха и почвы благоприятны для адаптации и роста растения. Саженец успеет укорениться и подготовиться к перезимовке.

Весной виноград успевает хорошо прижиться до начала активной вегетации. Осенняя посадка позволяет растению подготовиться к зиме, сформировать крепкую корневую систему.

Есть ли исключения?

В редких случаях допускается летняя посадка винограда, но с особыми условиями:

  • высадка в пасмурные, прохладные дни, без прямого солнца;
  • обязательное притенение молодых саженцев;
  • тщательный, частый полив в первые недели после посадки;
  • мульчирование приствольных кругов для сохранения влаги.

Но даже в этих условиях риск потери растений существенно выше, чем при весенней или осенней посадке. Поэтому летний вариант не рекомендован для начинающих садоводов.

Чтобы обеспечить винограду наилучшие стартовые условия, выбирайте для его посадки весну или осень. Это значительно повышает шансы на успешную приживаемость и дальнейшее развитие культуры.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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