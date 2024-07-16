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Как обрезать и подкормить розы в июле: готовимся ко второй волне цветения правильно

Правила июльской обрезки и подкормки роз для обильного цветения

2:45
Садоводство

Первая волна цветения роз прошла. Но не время расслабляться: теперь нужно их правильно обрезать и подкормить питательными веществами, чтобы кусты порадовали второй волной пышного и обильного цветения. Рассказываем, как всё правильно сделать.

Правила июльской обрезки и подкормки роз для обильного цветения
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Как обрезать розы: следуем "правилу настоящего листа"

Первым делом нужно обрезать все отцветшие бутоны. Главное — не совершить ошибку, которую делают многие розоводы: они проводят обрезку, отсчитывая по три, четыре или пять листочков от увядшего цветка. Делать так нельзя, потому что каждый сорт роз индивидуален — некоторые могут вообще не зацвести после такой обрезки.

Запомните: чтобы розовые кусты обильно цвели, обрезать отцветшие бутоны нужно до первого настоящего листа. Это правило справедливо для любого сорта роз. Настоящий лист состоит из пяти-семи маленьких полностью сформированных листочков. Только из такого листа вырастет сильный, хороший побег.

У некоторых сортов роз допускается при обрезке захватить и первый настоящий лист. Так, флорибунды можно обрезать с захватом двух-трёх настоящих листьев — это увеличит густоту и пышность розового куста. У чайно-гибридных рекомендуется максимально низкая обрезка, с захватом нескольких настоящих листьев. У шрабов, плетистых, мускусных и почвопокровных сортов настоящий лист расположен почти сразу под цветочной кистью, поэтому их нельзя обрезать низко.

Чем подкормить розы

Итак, розы обрезаны. Для нового цветения им предстоит отрастить много новых побегов. Чтобы помочь им, подкормите розочки удобрением с высоким содержанием азота, например, карбамидом или кальциевой селитрой. Строго следуйте инструкции на упаковке!

Ещё лучше использовать для подкормки роз органические удобрения: они содержат не только азот, но и другие питательные элементы. Кроме того, органика сохраняет плодородность почвы и препятствует засаливанию грунта. Подойдут любые настойки трав и животного помёта.

Вторую подкормку нужно произвести примерно через 7 дней после первой, используя сульфат магния. Это удобрение отлично стимулирует рост базальных побегов.

Третья, последняя, подкормка проводится ещё через 7-10 дней. В этот раз используйте комплексное минеральное удобрение, лучше всего специальное для роз. Чем богаче состав, тем лучше для кустов, но главное — чтобы он включал азот, фосфор и калий.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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