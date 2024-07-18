Спасаем растения от летней жары: 2 простых способа, помимо регулярных поливов

Жаркая погода в летние месяцы ставит перед садоводами и огородниками непростую задачу — правильный уход за растениями. Помимо регулярного полива, существуют ещё два простых способа помочь своим зелёным питомцам пережить зной и сохранить здоровье.
Мульчирование почвы под растениями — отличный способ сохранить влагу в жаркую погоду. Это защищает корневую систему от пересыхания и перегрева, снижает потребность в поливах.
В качестве мульчи можно использовать различные материалы:
— Опилки, кора, древесная щепа — натуральные органические мульчматериалы. Они постепенно перегнивают, обогащая почву.
— Соломенные или тряпичные куски, агроволокно, чёрная пленка — искусственные материалы. Они также помогают задержать влагу и препятствуют росту сорняков.
Мульчируйте приствольные круги слоем 5-10 см. Это не только сохранит почву влажной, но и защитит корни от перегрева.
Если ваши культуры растут на открытых солнечных участках, в периоды сильной жары им может потребоваться дополнительное притенение. Это поможет сократить испарение влаги и уберечь листья от ожогов.
Для притенения подойдут:
Притенение в первую очередь необходимо для теплолюбивых культур, нежные листья которых могут обгореть на солнце. Это помидоры, баклажаны, огурцы, цветущие растения.
Чередуйте полив, мульчирование и притенение для наилучшей поддержки растений в жару. Правильный комплексный уход поможет им легче переносить зной и сохранить здоровье.
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