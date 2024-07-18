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Спасаем растения от летней жары: 2 простых способа, помимо регулярных поливов

Помощь растениям в летнюю жару

1:58
Садоводство » Советы

Жаркая погода в летние месяцы ставит перед садоводами и огородниками непростую задачу — правильный уход за растениями. Помимо регулярного полива, существуют ещё два простых способа помочь своим зелёным питомцам пережить зной и сохранить здоровье.

Мульчирование приствольных кругов

Мульчирование почвы под растениями — отличный способ сохранить влагу в жаркую погоду. Это защищает корневую систему от пересыхания и перегрева, снижает потребность в поливах.

В качестве мульчи можно использовать различные материалы:

— Опилки, кора, древесная щепа — натуральные органические мульчматериалы. Они постепенно перегнивают, обогащая почву.

— Соломенные или тряпичные куски, агроволокно, чёрная пленка — искусственные материалы. Они также помогают задержать влагу и препятствуют росту сорняков.

Мульчируйте приствольные круги слоем 5-10 см. Это не только сохранит почву влажной, но и защитит корни от перегрева.

Притенение растений

Если ваши культуры растут на открытых солнечных участках, в периоды сильной жары им может потребоваться дополнительное притенение. Это поможет сократить испарение влаги и уберечь листья от ожогов.

Для притенения подойдут:

  • светопрозрачные укрытия из полимерной пленки или агроволокна;
  • натуральные тенты из сетки или плотной ткани;
  • простейшие навесы из веток, листьев или соломы.

Притенение в первую очередь необходимо для теплолюбивых культур, нежные листья которых могут обгореть на солнце. Это помидоры, баклажаны, огурцы, цветущие растения.

Чередуйте полив, мульчирование и притенение для наилучшей поддержки растений в жару. Правильный комплексный уход поможет им легче переносить зной и сохранить здоровье.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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