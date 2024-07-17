Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперты разобрались в качестве моторных масел: что выбрать автолюбителям
Защитник Аттьят-Алла сбежал из расположения ФК "Сочи"
Как избежать частых ошибок при ремонте: советы экспертов
ФССП возбудила дело против Анастасии Ивлеевой за неуплату налогов на 11,3 миллиона
Тусклые волосы и боль в суставах говорят о недостатке жиров
Рейс из Самарканда в Москву был задержан из-за видений пассажира о взрывчатке
Фотоомоложение: всё, что вам нужно знать о процедуре и её преимуществах
EA Sports анонсировала футбольный симулятор EA Sports FC 25
Массаж гуаша: кому он подходит и как его правильно делать
Научитесь "читать" своих питомцев: распознаём потребности комнатных растений

Что "говорят" ваши комнатные растения

2:12
Садоводство » Комнатные цветы

Комнатные растения не всегда прямо сообщают нам о своих потребностях. Иногда они "говорят" с нами через внешние сигналы — изменения в росте, окраске листьев и другие признаки. Научившись распознавать этот "язык" растений, вы сможете вовремя выявить проблему.

Что "говорят" ваши комнатные растения
Фото: unsplash.com by Giulia Bertelli, PDM

Чрезмерный или недостаточный полив

Увядшие, вялые листья с тусклой окраской указывают на недостаток влаги. Напротив, пожелтение, опадение или загнивание листьев — симптом избыточного полива.

Что делать: проверяйте влажность почвы, не допускайте ни пересушивания, ни переувлажнения. Поливайте растение по мере высыхания верхнего слоя почвы.

Нехватка света

Бледные, вытянутые, скрученные листья, отсутствие цветения означают недостаток освещения. Если листья тёмно-зелёные, с пурпурным или красноватым оттенком — растение получает слишком много света.

Что делать: внимательно следите за реакцией растения на освещение. Переставьте его на более светлое или, наоборот, притемнённое место.

Нарушение баланса питательных веществ

Желтеющие, отмирающие, деформированные листья, отставание в росте — признаки дефицита минералов. Избыток питательных веществ вызывает ожоги, потемнение листвы.

Что делать: регулярно вносите комплексные удобрения согласно инструкции. При необходимости добавляйте недостающие элементы (азот, фосфор, калий).

Неблагоприятный температурный режим

Скручивание, сбрасывание листьев, отсутствие роста может быть следствием чрезмерного тепла или холода.

Что делать: поддерживайте для растений оптимальную температуру согласно их потребностям. Не допускайте резких перепадов.

Внимательно изучайте "язык" ваших комнатных растений. Научившись распознавать их сигналы, вы сможете быстро выявить и устранить причины проблем, обеспечив растениям комфортные условия для роста и развития.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Время начала тектонических процессов на Земле удивило ученых

Ученые из Института геологии и геофизики Китайской академии наук уточнили время начала тектонических движений литосферных плит Земли.

PNAS: тектоника Земли запустилась более 4 млрд лет назад
В Европе начали отказываться от строительства СПГ-терминалов из-за российского газа
Berliner Zeitung: в Европе отказывают от СПГ-терминалов из-за российского газа
Сводка с фронта: в Волчанске начали сдаваться боевики ВСУ, призванные из тюрем, наступление на Торецк
Как приготовить "Оливье" во сто крат вкуснее: один ингредиент освежит вкус салата
Украинцы массово поджигают машины ТЦК и мечтают об ударах ВКС РФ по военкоматам Любовь Степушова Голодовка может спасти от смерти Сергей Лебедев Покушение на Трампа станет ещё одной загадкой истории Андрей Николаев
Необычная и питательная: вкусная окрошка на квасе с двумя нестандартными ингредиентами
Владелец АЗС раскрывает секрет: как залить полный бак топлива без остановок
Как поливать помидоры в жару и не загубить урожай: очень осторожно
Как поливать помидоры в жару и не загубить урожай: очень осторожно
Последние материалы
EA Sports анонсировала футбольный симулятор EA Sports FC 25
LanPsy: у молодых людей с расстройством поведения сокращена площадь коры мозга
Массаж гуаша: кому он подходит и как его правильно делать
Мэр Парижа сдержала обещание и окунулась в Сену
Что "говорят" ваши комнатные растения
"Сделал одно дело": фанатик, стрелявший в Дональда Трампа заранее планировал убийство
Как выбрать идеальный цвет для детской комнаты
На Кубани сокращают сферы для работы мигрантов
Как приготовить капусту с картофелем и удивить близких
Событие Apple в Нью-Йорке: новшества в игровом опыте на iOS устройствах
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников