Компостируем дома: 4 идеи для создания компостера своими руками на даче

Как сделать эффективный компостер

2:13 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Компостирование — один из лучших способов избавиться от органических отходов на дачном участке и получить ценное удобрение для почвы. Если вы ещё не обзавелись своим компостером, предлагаем вам пошаговую инструкцию, как легко сделать его самостоятельно.

Фото: commons.wikimedia.org by Tomwsulcer, PDM

Выбор места и размера

Для размещения компостной кучи или ящика выберите затененное, но хорошо проветриваемое место на участке, желательно рядом с грядками. Размер компостера зависит от объема образующихся органических отходов. Оптимальный размер — примерно 1x1x1 м, чтобы обеспечить нужный объем для эффективной переработки.

Простой ящик из подручных материалов

Один из самых простых вариантов — сделать компостер из деревянных ящиков или паллетов. Соберите ящик с открытым передом и дном, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха. Для устойчивости можно закрепить ящик на опорах или вкопать его в землю.

Ограждение из сетки или сварной сетки

Удобный вариант — сделать компостер из металлической или пластиковой сварной сетки. Это позволит обеспечить хорошую аэрацию компоста. Сетку можно закрепить на каркасе из досок или металлических прутьев.

Оригинальный компостер из старых шин

Для создания необычного компостера можно использовать старые автомобильные шины. Установите их друг на друга, чередуя направление рисунка протектора. Такая конструкция обеспечит хорошую циркуляцию воздуха.

Как правильно заполнять и ухаживать за компостером

Укладывайте в компостер чередующиеся слои "зелёных" (травы, овощные и фруктовые отходы) и "коричневых" (сухие листья, опилки, бумага) компонентов. Периодически перемешивайте и увлажняйте содержимое. Через 6-12 месяцев компост будет готов к использованию.

Создание собственного компостера — простой способ утилизировать органические отходы и получить ценное удобрение для плодородия вашей дачной почвы. Выберите подходящий вариант и начинайте компостировать!