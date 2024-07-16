Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Опасные нарушения ПДД без штрафов: что нужно знать водителям
В российском аэропорту туристы бросили кошку на произвол судьбы
Махачкалинское "Динамо" пригласило Хабиба на матч с "Крыльями Советов"
Опасность использования крема для депиляции волос
MedicalXpress: энергетики в умеренных количествах не вредят здоровому сердцу
Сельдерей позволяет быстро снизить холестерин в крови
Двое жителей Сыктывкара обвинены в страховом мошенничестве на 203 тысяч рублей
Terraria продолжает расти: более 58 миллионов проданных копий
Как домовые чаты помогают соседям и какие конфликты в них возникают
Компостируем дома: 4 идеи для создания компостера своими руками на даче

Как сделать эффективный компостер

2:13
Садоводство » Советы

Компостирование — один из лучших способов избавиться от органических отходов на дачном участке и получить ценное удобрение для почвы. Если вы ещё не обзавелись своим компостером, предлагаем вам пошаговую инструкцию, как легко сделать его самостоятельно.

Как сделать эффективный компостер
Фото: commons.wikimedia.org by Tomwsulcer, PDM

Выбор места и размера

Для размещения компостной кучи или ящика выберите затененное, но хорошо проветриваемое место на участке, желательно рядом с грядками. Размер компостера зависит от объема образующихся органических отходов. Оптимальный размер — примерно 1x1x1 м, чтобы обеспечить нужный объем для эффективной переработки.

Простой ящик из подручных материалов
Один из самых простых вариантов — сделать компостер из деревянных ящиков или паллетов. Соберите ящик с открытым передом и дном, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха. Для устойчивости можно закрепить ящик на опорах или вкопать его в землю.

Ограждение из сетки или сварной сетки

Удобный вариант — сделать компостер из металлической или пластиковой сварной сетки. Это позволит обеспечить хорошую аэрацию компоста. Сетку можно закрепить на каркасе из досок или металлических прутьев.

Оригинальный компостер из старых шин

Для создания необычного компостера можно использовать старые автомобильные шины. Установите их друг на друга, чередуя направление рисунка протектора. Такая конструкция обеспечит хорошую циркуляцию воздуха.

Как правильно заполнять и ухаживать за компостером

Укладывайте в компостер чередующиеся слои "зелёных" (травы, овощные и фруктовые отходы) и "коричневых" (сухие листья, опилки, бумага) компонентов. Периодически перемешивайте и увлажняйте содержимое. Через 6-12 месяцев компост будет готов к использованию.

Создание собственного компостера — простой способ утилизировать органические отходы и получить ценное удобрение для плодородия вашей дачной почвы. Выберите подходящий вариант и начинайте компостировать!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Стало известно о свадьбе самой красивой внучки Михалкова: 21-летняя Наташа вышла замуж

Дочь Артёма и Дарьи Михалковых ведёт непубличный образ жизни. Однако недавно она поделилась с немногочисленными подписчиками снимками со своей свадьбы.

Самая красивая внучка Никиты Михалкова вышла замуж
Секреты июльского посева укроп
Укроп в июле: как успешно посеять и вырастить ароматную зелень
Сводка с фронта: началась масштабная Торецкая операция, Киев применил боевые отравляющие вещества
Растрогают вас до слёз: топ-3 самых милых пород кошек
На Харьковском направлении можно подвести промежуточные итоги Дмитрий Плотников Мужчины и женщины: мужской ум, счастье, любовь и ревность Сергей Лебедев При Вэнсе Россия будет пользоваться уважением США, так как "ударила сильно" Любовь Степушова
Садальский оценил троллинг дочери Киркорова в адрес звёздного отца: "Есть вопросики"
Как обрезать и подкормить розы в июле, чтобы они порадовали пышным цветением
Боня вспоминает путь к саморазвитию и комментирует слова Самойловой
Боня вспоминает путь к саморазвитию и комментирует слова Самойловой
Последние материалы
В российском аэропорту туристы бросили кошку на произвол судьбы
Махачкалинское "Динамо" пригласило Хабиба на матч с "Крыльями Советов"
Опасность использования крема для депиляции волос
MedicalXpress: энергетики в умеренных количествах не вредят здоровому сердцу
Сельдерей позволяет быстро снизить холестерин в крови
Двое жителей Сыктывкара обвинены в страховом мошенничестве на 203 тысяч рублей
Terraria продолжает расти: более 58 миллионов проданных копий
Как домовые чаты помогают соседям и какие конфликты в них возникают
Чем хороша крапива для огурцов и как её правильно использовать
В ряде регионов РФ доставка с Wildberries стала платной
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников