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Очаровательная серебристая красавица: почему дихондра должна быть в вашем дачном саду

5 причин посадить дихондру серебристую на даче

2:35
Садоводство » Цветы

Дихондра серебристая — это неприхотливое, долговечное многолетнее растение, которое станет прекрасным дополнением к любому дачному пейзажу. Если вы ещё не знакомы с этим великолепным "травянистым ковром", то самое время его оценить и включить в свой ландшафтный дизайн.

5 причин посадить дихондру серебристую на даче
Фото: commons.wikimedia.org by Derek Ramsey, CC BY-SA 3.0

Почему стоит посадить дихондру серебристую на даче?

1. Декоративность и оригинальность. Дихондра поражает своей бархатистой серебристо-зеленой листвой, создавая оригинальные и элегантные композиции. Её небольшие круглые листочки зрительно уменьшают размеры участка, наполняя его воздушностью и легкостью.

2. Неприхотливость и долговечность. Это одно из самых неприхотливых растений, которое легко приживается и будет радовать вас из года в год. Дихондра серебристая отлично переносит солнце, тень, перепады температур, устойчива к засухе и холоду.

3. Легкий уход. Дихондре не требуется регулярный полив, обрезка или разделение куртин. Достаточно периодически удалять сорняки и увлажнять почву в засушливые периоды. Это идеальный вариант для занятых дачников.

4. Ампельные свойства. Дихондра прекрасно смотрится в подвесных кашпо, вазонах, спускаясь вниз живописными волнистыми каскадами. Она создает эффектные "ковры" на клумбах, рокариях, альпийских горках.

5. Устойчивость к вредителям. Дихондра не подвержена заболеваниям и практически неуязвима для вредителей, что особенно ценно для дачных участков.

Как посадить и ухаживать за дихондрой серебристой на даче

Дихондру высаживают весной или осенью на солнечных или полутенистых участках с хорошо дренированной почвой. Растение быстро разрастается, поэтому для одного куста потребуется около 50 см². Мульчируйте почву, чтобы сохранять влагу.

Полейте дихондру при посадке и поддерживайте влажность в течение первого сезона. В дальнейшем она практически не нуждается в поливе, кроме засушливых периодов.

Таким образом, дихондра серебристая — это идеальный выбор для тех, кто ценит красоту, но не хочет тратить много времени на уход за растениями. Попробуйте включить это неприхотливое растение в свой дачный ландшафт и наслаждайтесь его изысканным серебристым ковром!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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