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Секреты распознавания роз и шиповников: уникальные особенности, которые помогут их различить

Как не перепутать розу с шиповником

2:00
Садоводство » Цветы

Розы и шиповники относятся к одному семейству — розовые. Неудивительно, что у этих растений много общих внешних признаков. Однако при более внимательном рассмотрении можно найти ряд отличительных особенностей, которые помогут вам безошибочно распознать розу и шиповник.

Как не перепутать розу с шиповником
Фото: commons.wikimedia.org by A. Barra, CC BY-SA 3.0

Основные отличия в листьях

Листья у роз обычно состоят из 3-9 листочков, тогда как листья шиповников состоят из 5-13 листочков. Края листьев у роз чаще всего городчатые, а у шиповников — пильчатые.

Форма и окраска цветков

Цветки роз, как правило, более крупные и пышные, с большим количеством лепестков. Шиповники же имеют менее махровые, более простые цветки.
Окраска венчиков у роз варьируется в широком диапазоне — от белого до тёмно-красного, в то время как шиповники в основном имеют розовые, реже белые или жёлтые цветки.

Отличия в колючках

У роз колючки расположены по всему стеблю, а у шиповников они сосредоточены в основном у основания листьев и на молодых побегах.
Кроме того, колючки шиповника, как правило, более крупные, прямые и острые, в отличие от относительно небольших и изогнутых колючек роз.

Плоды и семена

После цветения у роз образуются округлые плоды-ягоды (розы), а у шиповников — вытянутые плоды-многоорешки (плоды-"шипы"). Семена шиповника имеют продолговатую форму, тогда как у роз семена более округлые.

Учитывая все эти особенности, вы сможете без труда отличить розу от шиповника. Главное, внимательно рассмотреть строение листьев, цветков, колючек и плодов.

Помните, что розы, как правило, более декоративны, а шиповники ценятся за целебные свойства плодов и использование в ландшафтном дизайне.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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