Секреты распознавания роз и шиповников: уникальные особенности, которые помогут их различить

Розы и шиповники относятся к одному семейству — розовые. Неудивительно, что у этих растений много общих внешних признаков. Однако при более внимательном рассмотрении можно найти ряд отличительных особенностей, которые помогут вам безошибочно распознать розу и шиповник.
Листья у роз обычно состоят из 3-9 листочков, тогда как листья шиповников состоят из 5-13 листочков. Края листьев у роз чаще всего городчатые, а у шиповников — пильчатые.
Цветки роз, как правило, более крупные и пышные, с большим количеством лепестков. Шиповники же имеют менее махровые, более простые цветки.
Окраска венчиков у роз варьируется в широком диапазоне — от белого до тёмно-красного, в то время как шиповники в основном имеют розовые, реже белые или жёлтые цветки.
У роз колючки расположены по всему стеблю, а у шиповников они сосредоточены в основном у основания листьев и на молодых побегах.
Кроме того, колючки шиповника, как правило, более крупные, прямые и острые, в отличие от относительно небольших и изогнутых колючек роз.
После цветения у роз образуются округлые плоды-ягоды (розы), а у шиповников — вытянутые плоды-многоорешки (плоды-"шипы"). Семена шиповника имеют продолговатую форму, тогда как у роз семена более округлые.
Учитывая все эти особенности, вы сможете без труда отличить розу от шиповника. Главное, внимательно рассмотреть строение листьев, цветков, колючек и плодов.
Помните, что розы, как правило, более декоративны, а шиповники ценятся за целебные свойства плодов и использование в ландшафтном дизайне.
Июль — месяц, когда розы отдыхают от цветения и набираются сил для следующей волны. В этот период важно произвести обрезку кустов и правильно их подкормить, чтобы розы порадовали пышными и красивыми цветами.