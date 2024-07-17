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Мульчируем лавандой: как высохшие стебли этого растения помогут улучшить почву и защитить растения

Рассказываем, как использовать измельчённые стебли лаванды в качестве мульчи

2:18
Садоводство » Советы

Лаванда — это не только ароматная декоративная культура, но и весьма полезное растение для сада. Оказывается, засохшие стебли лаванды можно успешно применять в качестве мульчи — отличное решение для повышения плодородия почвы и защиты растений.

Рассказываем, как использовать измельчённые стебли лаванды в качестве мульчи
Фото: commons.wikimedia.org by Promuovere, CC BY-SA 4.0

Преимущества мульчирования стеблями лаванды

Мульчирование приносит множество преимуществ для растений и почвы:

1. Улучшение структуры и плодородия почвы. По мере разложения стебли лаванды обогащают землю полезными веществами, такими как калий, фосфор, азот. Это способствует активному росту растений.

2. Сохранение влаги в почве. Мульча из лаванды препятствует быстрому испарению влаги, позволяя реже поливать растения.

3. Подавление роста сорняков. Плотный слой мульчи не дает возможности прорастать сорнякам, облегчая уход за садом.

4. Защита корней от перепадов температур. Мульча изолирует корневую систему растений, предохраняя их от перегрева летом и промерзания зимой.

5. Эстетичный внешний вид. Ароматные, серебристые стебли лаванды создают живописный декоративный эффект на участке.

Как правильно использовать стебли лаванды в качестве мульчи

Для мульчирования используют высохшие, одревесневшие стебли лаванды. Их измельчают секатором или дробилкой на кусочки длиной 5-10 см.

Перед нанесением мульчи убедитесь, что почва хорошо увлажнена. Разложите слой измельченных стеблей лаванды толщиной 5-10 см вокруг растений, оставив небольшое расстояние от их стволов/стеблей. Важно, чтобы мульча плотно покрывала землю, не оставляя пустот.

Периодически обновляйте слой мульчи по мере ее разложения. Обновление желательно проводить весной и осенью.

Использование стеблей лаванды в качестве мульчи — простой и эффективный способ не только улучшить плодородие почвы, но и придать саду неповторимый ароматный облик. Попробуйте и вы оценить все преимущества этого экологичного материала!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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