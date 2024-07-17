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Размножение петуний черенками: как получить здоровые, обильноцветущие растения

Хотите ранние, пышные петунии? Тогда узнайте как

2:40
Садоводство » Цветы

Петуния — одно из самых популярных и любимых садоводами однолетних растений. Её яркие, разнообразные по окраске цветки долго и обильно цветут, украшая клумбы, балконы, подвесные кашпо. Однако, чтобы обеспечить буйное цветение петуний в следующем сезоне, стоит позаботиться о размножении этих цветов с помощью черенкования.

Хотите ранние, пышные петунии? Тогда узнайте как
Фото: pixnio.com by Leon Brooks, PDM

Зачем нужно укоренять черенки петунии?

Существует несколько важных причин для размножения петуний черенками:

  1. Сохранение ценных сортовых качеств. При размножении семенами некоторые сорта могут "расщепляться", то есть не передавать в точности характеристики материнского растения. Черенкование же позволяет точно воспроизвести нужный сорт.
  2. Раннее цветение. Петунии, выращенные из черенков, зацветают гораздо раньше, чем растения из семян. Это дает возможность получить цветущие растения уже к началу сезона.
  3. Более сильные и выносливые растения. Укоренённые черенки образуют более мощную корневую систему, растут более интенсивно и устойчивее к неблагоприятным факторам.
  4. Возможность создания крупномерных растений. Петунии, выращенные из черенков, вырастают более раскидистыми и пышными, что особенно важно для создания эффектных контейнерных композиций.

Как правильно укоренять черенки петунии?

Для размножения петуний черенкованием лучше всего использовать молодые, здоровые и хорошо облиственные побеги. Лучший период для черенкования — конец весны — начало лета.

Для укоренения подготовьте следующее:

  • ёмкости с дренажными отверстиями
  • слегка увлажненный субстрат (смесь торфа и песка)
  • стимулятор корнеобразования (например, корневин)

Процесс укоренения состоит из нескольких шагов:

  1. Срежьте черенки длиной 5-10 см, срез сделайте под узлом.
  2. Обработайте срезы стимулятором корнеобразования.
  3. Вставьте черенки в увлажненный субстрат, слегка утрамбовывая почву.
  4. Накройте ёмкость с черенками плёнкой или стеклом для создания повышенной влажности.
  5. Поместите в затененное место с температурой 20-25°С.

Через 2-3 недели черенки должны образовать корни. Теперь их можно высаживать в горшки или грунт.

Следуя этой простой технологии, вы получите крепкие, здоровые петунии, которые будут радовать вас роскошным и продолжительным цветением.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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