Пеларгонии теряют силы? Не беда, их можно вернуть к жизни простыми способами

Старые пеларгонии: что делать, чтобы "перезагрузить" растение

2:15 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Пеларгония (или герань) - яркое и неприхотливое растение, украшающее многие балконы и сады. Однако даже за такими неприхотливыми цветами необходим определенный уход. Что делать, если ваши пеларгонии выглядят уставшими, с сухими ветвями и мало цветут? Можно ли вернуть их к жизни? Да, конечно! Рассказываем, как реанимировать старые пеларгонии.

Фото: Own work by Diego Delso (1974–) wikidata:Q28147777, CC BY-SA 3.0

Почему пеларгонии приходят в упадок?

Существует несколько основных причин, по которым пеларгонии теряют декоративность со временем:

Старение растения. Пеларгонии - многолетники, со временем их побеги и листья истончаются, теряют привлекательность.

Недостаток питания. Если за растением долгое время не ухаживали, оно истощается и выглядит угнетенным.

Болезни и вредители. Бактериальные и грибковые заболевания, нашествие насекомых-вредителей способны нанести серьезный ущерб пеларгониям.

Неправильный уход. Нерегулярный полив, недостаток света, повреждения при пересадке и обрезке также могут ослабить растение.

Как реанимировать старые пеларгонии?

Чтобы вернуть пеларгонии к жизни, нужно предпринять следующие меры: