Пеларгонии теряют силы? Не беда, их можно вернуть к жизни простыми способами

Пеларгония (или герань) - яркое и неприхотливое растение, украшающее многие балконы и сады. Однако даже за такими неприхотливыми цветами необходим определенный уход. Что делать, если ваши пеларгонии выглядят уставшими, с сухими ветвями и мало цветут? Можно ли вернуть их к жизни? Да, конечно! Рассказываем, как реанимировать старые пеларгонии.
Фото: Own work by Diego Delso (1974–) wikidata:Q28147777, CC BY-SA 3.0
Почему пеларгонии приходят в упадок?
Существует несколько основных причин, по которым пеларгонии теряют декоративность со временем:
Старение растения. Пеларгонии - многолетники, со временем их побеги и листья истончаются, теряют привлекательность.
Недостаток питания. Если за растением долгое время не ухаживали, оно истощается и выглядит угнетенным.
Болезни и вредители. Бактериальные и грибковые заболевания, нашествие насекомых-вредителей способны нанести серьезный ущерб пеларгониям.
Неправильный уход. Нерегулярный полив, недостаток света, повреждения при пересадке и обрезке также могут ослабить растение.
Как реанимировать старые пеларгонии?
Чтобы вернуть пеларгонии к жизни, нужно предпринять следующие меры:
Обрезать растение. Удалите все сухие, поврежденные и больные побеги, оставив 5-7 здоровых стеблей.
Пересадить в новый горшок. Приготовьте почвенную смесь из равных частей дерновой земли, перегноя и песка. Старую землю в горшке замените новой.
Обеспечить обильный полив. Проливайте растение, пока вода не начнет вытекать из отверстия в горшке. Следите, чтобы почва всегда была влажной.
Внесите минеральное удобрение. Подкармливайте пеларгонии комплексным удобрением каждые 2-3 недели, чтобы насытить их необходимыми питательными веществами.
Обеспечьте хороший освещение. Пеларгонии нуждаются в ярком солнечном свете, поэтому выбирайте для них освещенное место.
Оборвите отцветшие соцветия. Это стимулирует появление новых цветков.
Укроп - один из самых популярных и полезных овощей на наших участках. Многие огородники высаживают эту культуру несколько раз за сезон, чтобы иметь свежую зелень в течение всего лета. И июль как раз является оптимальным временем для очередного посева укропа.