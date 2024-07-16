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Пеларгонии теряют силы? Не беда, их можно вернуть к жизни простыми способами

Старые пеларгонии: что делать, чтобы "перезагрузить" растение

2:15
Садоводство » Цветы

Пеларгония (или герань) - яркое и неприхотливое растение, украшающее многие балконы и сады. Однако даже за такими неприхотливыми цветами необходим определенный уход. Что делать, если ваши пеларгонии выглядят уставшими, с сухими ветвями и мало цветут? Можно ли вернуть их к жизни? Да, конечно! Рассказываем, как реанимировать старые пеларгонии.

Старые пеларгонии: что делать, чтобы "перезагрузить" растение
Фото: Own work by Diego Delso (1974–) wikidata:Q28147777, CC BY-SA 3.0

Почему пеларгонии приходят в упадок?

Существует несколько основных причин, по которым пеларгонии теряют декоративность со временем:

  • Старение растения. Пеларгонии - многолетники, со временем их побеги и листья истончаются, теряют привлекательность.
  • Недостаток питания. Если за растением долгое время не ухаживали, оно истощается и выглядит угнетенным.
  • Болезни и вредители. Бактериальные и грибковые заболевания, нашествие насекомых-вредителей способны нанести серьезный ущерб пеларгониям.
  • Неправильный уход. Нерегулярный полив, недостаток света, повреждения при пересадке и обрезке также могут ослабить растение.

Как реанимировать старые пеларгонии?

Чтобы вернуть пеларгонии к жизни, нужно предпринять следующие меры:

  • Обрезать растение. Удалите все сухие, поврежденные и больные побеги, оставив 5-7 здоровых стеблей.
  • Пересадить в новый горшок. Приготовьте почвенную смесь из равных частей дерновой земли, перегноя и песка. Старую землю в горшке замените новой.
  • Обеспечить обильный полив. Проливайте растение, пока вода не начнет вытекать из отверстия в горшке. Следите, чтобы почва всегда была влажной.
  • Внесите минеральное удобрение. Подкармливайте пеларгонии комплексным удобрением каждые 2-3 недели, чтобы насытить их необходимыми питательными веществами.
  • Обеспечьте хороший освещение. Пеларгонии нуждаются в ярком солнечном свете, поэтому выбирайте для них освещенное место.
  • Оборвите отцветшие соцветия. Это стимулирует появление новых цветков.
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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